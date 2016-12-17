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Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
Активисты требовали от банкиров выполнять указание президента Путина
Совет директоров Банка России на последнем своем совещании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тем временем, в пятницу же, 16 декабря, участники Национально-освободительного движения (НОД) провели пикет под зданием - Дальневосточного Главного управление банка России, требуя выполнения указов Президента РФ В.В. ПУТИНА, о уменьшении Базовой учетной ставка ЦБ.
"Необходимо снижать ставку рефинансирования, которая мешает российскому бизнесу развиваться. Президент России не раз выступал с требования снизить процентную ставку. Его требования практически игнорируются, ставка хоть и снижается, но очень-очень медленно", - подчеркнул координатор Приморского отделения НОД Евгений ЧУСОВИТИН.
Также по словам Евгения Чусовитина, процентная ставка ЦБ под которую выдаются кредиты, слишком большая, для примера, в Великобритании учетная ставка Центрального банка составляет 0,5%. а во Франции - 1%. А огромные проценты по выплатам кредитов, не позволяют развиваться российскому бизнесу.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: НОД - российское политическое движение. В качестве своей цели НОД провозглашает восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства. Руководителем является депутат Госдумы Евгений Федоров.
Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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