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Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)

17 Декабря 2016, 09:53 | Владивосток

Активисты требовали от банкиров выполнять указание президента Путина

 
 

Совет директоров Банка России на последнем своем совещании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем временем, в пятницу же, 16 декабря, участники Национально-освободительного движения (НОД) провели пикет под зданием - Дальневосточного Главного управление банка России, требуя выполнения указов Президента РФ В.В. ПУТИНА, о уменьшении Базовой учетной ставка ЦБ.

"Необходимо снижать ставку рефинансирования, которая мешает российскому бизнесу развиваться. Президент России не раз выступал с требования снизить процентную ставку. Его требования практически игнорируются, ставка хоть и снижается, но очень-очень медленно", - подчеркнул координатор Приморского отделения НОД Евгений ЧУСОВИТИН.

Также по словам Евгения Чусовитина, процентная ставка ЦБ под которую выдаются кредиты, слишком большая, для примера, в Великобритании учетная ставка Центрального банка составляет 0,5%. а во Франции - 1%. А огромные проценты по выплатам кредитов, не позволяют развиваться российскому бизнесу.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: НОД - российское политическое движение. В качестве своей цели НОД провозглашает восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства. Руководителем является депутат Госдумы Евгений Федоров.

Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ставка рефинансирования  набиулина  протест  процентр  нод  Центробанк  ключевая ставка  Путин  кредит  учетная ставка 






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