Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Авария оставила без воды один из районов Владивостока
17 Декабря 2012, 12:24 | Владивосток
Завершить ремонт водовода, снабжающего крупный жилой район Снеговая падь, стало возможным после того, как в ситуацию вмешался губернатор края Владимир Миклушевский.
Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, он поручил провести на месте аварии выездное совещание, по итогам которого было принято решение – привлечь к проведению восстановительных работ КГУП «Приморский водоканал», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Квалифицированные специалисты «Приморского водоканала» подсказали коллегам оптимальное техническое решение проблемы и предоставили необходимые материалы (соединительные муфты). Благодаря этому рабочие компании-застройщика «Дальспецстрой» смогли произвести ремонт повреждённого участка трубы. Как стало известно "ЗР", сейчас водоснабжение жилого района восстановлено.
Авария, оставившая без холодной воды «Снеговую падь», произошла 14 декабря. Коммуникации обслуживает владивостокский филиал ОАО «Славянка».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Теги: водоснабжение авария жкх
Новости тематики
- Во Владивостоке целый микрорайон уже много часов сидит без электричества
- Во Владивостоке ТСЖ держит в заложниках многоквартирный дом
- Авария оставила без воды один из районов Владивостока
- Квартира нерадивого жителя Владивостока уйдет с молотка
- Несколько улиц во Владивостоке остались без воды из-за аварии
- Часть Владивостока осталась без холодной воды из-за аварии
- Часть Владивостока осталась без электроснабжения
- Повреждения водовода во Владивостоке были устранены без остановки водоснабжения
Новости раздела
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Loading...