www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
ЖКХ
Распечатать

Авария оставила без воды один из районов Владивостока

17 Декабря 2012, 12:24 | Владивосток
Завершить ремонт водовода, снабжающего крупный жилой район Снеговая падь, стало возможным после того, как в ситуацию вмешался губернатор края Владимир Миклушевский.
 
Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, он поручил провести на месте аварии выездное совещание, по итогам которого было принято решение – привлечь к проведению восстановительных работ КГУП «Приморский водоканал», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Квалифицированные специалисты «Приморского водоканала» подсказали коллегам оптимальное техническое решение проблемы и предоставили необходимые материалы (соединительные муфты). Благодаря этому рабочие компании-застройщика «Дальспецстрой» смогли произвести ремонт повреждённого участка трубы. Как стало известно "ЗР", сейчас водоснабжение жилого района восстановлено.

Авария, оставившая без холодной воды «Снеговую падь», произошла 14 декабря. Коммуникации обслуживает владивостокский филиал ОАО «Славянка».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: водоснабжение  авария  жкх 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru