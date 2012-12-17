Авария оставила без воды один из районов Владивостока

Завершить ремонт водовода, снабжающего крупный жилой район Снеговая падь, стало возможным после того, как в ситуацию вмешался губернатор края Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, он поручил провести на месте аварии выездное совещание, по итогам которого было принято решение – привлечь к проведению восстановительных работ КГУП «Приморский водоканал», сообщает пресс-служба администрации Приморского края

Квалифицированные специалисты «Приморского водоканала» подсказали коллегам оптимальное техническое решение проблемы и предоставили необходимые материалы (соединительные муфты). Благодаря этому рабочие компании-застройщика «Дальспецстрой» смогли произвести ремонт повреждённого участка трубы. Как стало известно "ЗР", сейчас водоснабжение жилого района восстановлено.

Авария, оставившая без холодной воды «Снеговую падь», произошла 14 декабря. Коммуникации обслуживает владивостокский филиал ОАО «Славянка».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.