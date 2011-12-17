Человеческий фактор - основная версия возгорания на мосту в Приморье

Возгорание произошло в понедельник около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста через бухту Золотой рог, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени (19.41 понедельника мск), а ликвидирован около 09.00 по местному времени (02.00 мск). По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники.

"Причиной возгорания на мосту могло быть нарушение пожарной безопасности, но в любом случае, скорее всего, виной человеческий фактор", - сказал Шеховцев.

По его словам, специалисты присвоили пожару на мосту во Владивостоке высший, третий ранг сложности, так как его тушение осложнял сильный ветер и пустоты в конструкции.

"Эвакуация жильцов близлежащего к мосту дома на улице Березовая не проводилась, от пожара он не пострадал. Кроме моста ничего не горело, пострадавших нет", - отметил Шеховцев.

Он рассказал, что в настоящее время специалисты продолжают проливку пострадавших от огня конструкций моста. Она будет продолжаться до тех пор, пока пожарные не будут уверены, что огонь больше не появится, пишет РИА Новости.