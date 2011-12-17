Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Человеческий фактор - основная версия возгорания на мосту в Приморье
Возгорание произошло в понедельник около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста через бухту Золотой рог, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени (19.41 понедельника мск), а ликвидирован около 09.00 по местному времени (02.00 мск). По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники. "Причиной возгорания на мосту могло быть нарушение пожарной безопасности, но в любом случае, скорее всего, виной человеческий фактор", - сказал Шеховцев. По его словам, специалисты присвоили пожару на мосту во Владивостоке высший, третий ранг сложности, так как его тушение осложнял сильный ветер и пустоты в конструкции. "Эвакуация жильцов близлежащего к мосту дома на улице Березовая не проводилась, от пожара он не пострадал. Кроме моста ничего не горело, пострадавших нет", - отметил Шеховцев. Он рассказал, что в настоящее время специалисты продолжают проливку пострадавших от огня конструкций моста. Она будет продолжаться до тех пор, пока пожарные не будут уверены, что огонь больше не появится, пишет РИА Новости.
Возгорание произошло в понедельник около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста через бухту Золотой рог, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени (19.41 понедельника мск), а ликвидирован около 09.00 по местному времени (02.00 мск). По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники.
"Причиной возгорания на мосту могло быть нарушение пожарной безопасности, но в любом случае, скорее всего, виной человеческий фактор", - сказал Шеховцев.
По его словам, специалисты присвоили пожару на мосту во Владивостоке высший, третий ранг сложности, так как его тушение осложнял сильный ветер и пустоты в конструкции.
"Эвакуация жильцов близлежащего к мосту дома на улице Березовая не проводилась, от пожара он не пострадал. Кроме моста ничего не горело, пострадавших нет", - отметил Шеховцев.
Он рассказал, что в настоящее время специалисты продолжают проливку пострадавших от огня конструкций моста. Она будет продолжаться до тех пор, пока пожарные не будут уверены, что огонь больше не появится, пишет РИА Новости.
Новости тематики
- На строительстве Приморского океанариума разворовали 1,1 млрд рублей
- Во Владивостоке начало суда над известным приморским бизнесменом отложено на неделю
- В Приморье возбуждено дело по факту "откатов" при строительстве океанариума
- Обвиняемый в хищениях при строительстве океанариума во Владивостоке пошел на сделку со следствием
- Чиновник, подозреваемый в хищениях на стройке Приморского океанариума, этапирован в Москву
- По слухам, чиновнику, ответственному за срыв сроков строительства приморского океанариума, грозит, как минимум, СИЗО
- При подготовке саммита АТЭС во Владивостоке украли всего 29 млн рублей
- Арестован экс-директор Дальневосточной дирекции Минрегиона Олег Букалов
- Во Владивостоке полицейский из отдела по борьбе с коррупцией осужден на 2,5 года за мошенничество
- Больница Владивостока, обслуживающая саммит, осталась без чистого белья
Новости раздела
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда