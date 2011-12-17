Прокуратура проверяет пожарную безопасность горевшего во Владивостоке моста

Возгорание произошло в понедельник около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени (19.41 понедельника мск), а ликвидирован около 09.00 по местному времени (02.00 мск). По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники.

"Прокуратура с привлечением специалистов проводит проверку по соблюдению правил требований пожарной безопасности при строительстве мостового перехода через бухту Золотой Рог", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы приморского управления МВД России Ирина Сырова, полиция во Владивостоке также приступила к проверке по факту пожара.

"В ходе проверки полицейским предстоит выяснить причину пожара и установить виновных", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, по результатам проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.