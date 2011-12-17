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Саммит АТЭС - 2012
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Прокуратура проверяет пожарную безопасность горевшего во Владивостоке моста

17 Декабря 2011, 17:23 | Владивосток

13 декабря прокуратура Приморья приступила к внеплановой проверке соблюдения требований пожарной безопасности на строящемся во Владивостоке мосту через бухту Золотой Рог, где был ликвидирован крупный пожар, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Возгорание произошло в понедельник около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени (19.41 понедельника мск), а ликвидирован около 09.00 по местному времени (02.00 мск). По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники.

"Прокуратура с привлечением специалистов проводит проверку по соблюдению правил требований пожарной безопасности при строительстве мостового перехода через бухту Золотой Рог", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы приморского управления МВД России Ирина Сырова, полиция во Владивостоке также приступила к проверке по факту пожара.

"В ходе проверки полицейским предстоит выяснить причину пожара и установить виновных", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, по результатам проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: РИА "Новости"
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