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Прокуратура проверяет пожарную безопасность горевшего во Владивостоке моста
Возгорание произошло в понедельник около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени (19.41 понедельника мск), а ликвидирован около 09.00 по местному времени (02.00 мск). По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники. "Прокуратура с привлечением специалистов проводит проверку по соблюдению правил требований пожарной безопасности при строительстве мостового перехода через бухту Золотой Рог", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы приморского управления МВД России Ирина Сырова, полиция во Владивостоке также приступила к проверке по факту пожара. "В ходе проверки полицейским предстоит выяснить причину пожара и установить виновных", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, по результатам проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Возгорание произошло в понедельник около 20.00 местного времени (13.00 мск) на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени (19.41 понедельника мск), а ликвидирован около 09.00 по местному времени (02.00 мск). По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники.
"Прокуратура с привлечением специалистов проводит проверку по соблюдению правил требований пожарной безопасности при строительстве мостового перехода через бухту Золотой Рог", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте.
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы приморского управления МВД России Ирина Сырова, полиция во Владивостоке также приступила к проверке по факту пожара.
"В ходе проверки полицейским предстоит выяснить причину пожара и установить виновных", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, по результатам проверки будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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