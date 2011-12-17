Пожар на мосту во Владивостоке остановил работу рыбного порта

Возгорание произошло в 12 декабря около 20.00 местного времени на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени, а ликвидирован около 09.00 13 декабря. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники.

На данный момент полиция начала проверку по факту пожара, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

"Из-за образования большой наледи после тушения пожара, перекрыты все железнодорожные и автомобильные подъезды к порту. К нам не может никто подъехать, работа порта остановилась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ежедневно порт отправляет и принимает около 90 вагонов с грузом, тогда как во вторник до обеда не было обработано ни одного вагона.

"Порту нанесен экономический ущерб, о точных суммах пока говорить рано", - добавил собеседник агентства РИА Новости.