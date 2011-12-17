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Пожар на мосту во Владивостоке остановил работу рыбного порта
Возгорание произошло в 12 декабря около 20.00 местного времени на опалубке одной из опор моста, строительство которого приурочено к саммиту АТЭС-2012. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Огонь был локализован во вторник в 02.41 местного времени, а ликвидирован около 09.00 13 декабря. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, для тушения пожара привлекались 167 человек и 38 единиц техники.
На данный момент полиция начала проверку по факту пожара, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
"Из-за образования большой наледи после тушения пожара, перекрыты все железнодорожные и автомобильные подъезды к порту. К нам не может никто подъехать, работа порта остановилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ежедневно порт отправляет и принимает около 90 вагонов с грузом, тогда как во вторник до обеда не было обработано ни одного вагона.
"Порту нанесен экономический ущерб, о точных суммах пока говорить рано", - добавил собеседник агентства РИА Новости.
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