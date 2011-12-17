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Во Владивостоке виновника простоя трамвая накажут рублем
Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края по делу о взыскании с ЗАО "Компания "Баско" в пользу открытого акционерного общества «Электрический транспорт» упущенной выгоды, возникшей в результате простоя транспорта .
Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело по апелляционной жалобе закрытого акционерного общества «Компания «Баско» на решение Арбитражного суда Приморского края.
ОАО «Электрический транспорт» - компания, осуществляющая перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом, в том числе, трамваем по маршруту №6 «Сахалинская-Мингородок». В результате проведения ЗАО «Компания «Баско» работ по прокладке канализационных труб очистных сооружений в начале мая 2011 года возникла угроза сползания опоры контактной сети в котлован. Из-за этого было принято решение закрыть на время движения трамваев по маршруту №6.
Поскольку движение трамваев по маршруту №6 было отменено на два дня, компания-перевозчик понесла убытки в виде упущенной выгоды. Сумма убытков в добровольном порядке ЗАО «Компания «Баско» возмещена не была, поэтому истец обратился в суд с настоящим иском.
Коллегия судей Арбитражного суда Приморского края, рассмотрев заявленные доводы и представленные доказательства расчета упущенной выгоды, пришла к обоснованности заявленных истцом требований и обязала ответчика возместить убытки в размере 149 080 рублей. С решением суда первой инстанции согласились и в Пятом арбитражном апелляционном суде, оставив его без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения.
Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационную инстанцию.
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