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В Приморье на таможне задержали игрушечные IPhone

17 Ноября 2017, 15:55 | Владивосток

Весь товар был конфискован, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможне, при проведении таможенного контроля сотрудниками ведомства был выявлен товар, обладающий признаками нарушения прав интеллектуальной собственности.

«На индивидуальной упаковке поступивших в адрес общества с ограниченной ответственностью детских игрушек - телефонов, имелась маркировка в виде надкусанного яблока и буквенного обозначения «Iphone 7/7P». В декларации на товар в количестве 1152 штук товарный знак «Iphone 7/7P» не был заявлен», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники таможни установили, что единственным лицом, уполномоченным ввозить на территорию Российской Федерации товары, маркированные товарными знаками в виде надкусанного яблока и буквенного обозначения «Iphone 7/7P», является «Эппл Инк»

«На запрос таможенного органа в компанию, был получен ответ, что «Эппл Инк» не передавала обществу право использовать принадлежащие ей товарные знаки, в том числе и путем ввоза на территорию России маркированного ими товара. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении широкого круга товаров, в том числе и к категории «игры, игрушки» и, по мнению компании, ввезенные обществом товары, являются контрафактными», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что использование обществом данных товарных знаков без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность в виде административного штрафа с конфискацией товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Фото - Владивостокская таможня

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: таможня  iphone  детские товары 



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