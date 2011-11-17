Во Владивостоке в отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. В ноябре этого года по материалам отдела противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Первореченскому району г. Владивостока Татьяны Герасимовой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В декабре прошлого года судебный пристав-исполнитель, не в полном объеме проведя исполнительные действия и меры принудительного исполнения, направленные на взыскание с должника задолженности в размере более 200 тысяч рублей в пользу Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 11 Черниговского района Приморского края, окончила исполнительное производство в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества.

Факт совершения противозаконных действий был установлен в ходе проверки оконченных исполнительных производств сотрудниками отдела противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю и сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю.

Следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя возбуждено уголовное дело.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю напоминает, что сведения о совершении противоправных действий со стороны недобросовестных государственных гражданских служащих можно сообщить по «телефону доверия» 241-21-65, который работает круглосуточно.