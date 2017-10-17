Во Владивостоке производитель строительных материалов раз в месяц выплачивал зарплаты

За эти нарушения ему назначили штраф, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока в ходе проверки доводов обращения местной жительницы выявила нарушения трудового законодательства в деятельности предприятия, занимающегося производством изделий из бетона, сообщили в надзорном ведомстве.

«В рамках надзорных мероприятий прокурором установлены случаи нарушения сроков выплаты заработной платы. Согласно платежным поручениям не соблюдались требования ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации, поскольку оплата труда осуществлялась 1 раз в месяц. Компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы работодателем не производилась», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Также прокурор установил нарушения – сроков выдачи трудовой книжки работнику при его увольнении.

По результатам проверки руководителю компании внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. В отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

По итогам их рассмотрения компания подвергнута административному штрафу на общую сумму 71 тыс. рублей.