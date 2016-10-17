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Во Владивостоке водитель автобуса поплатился за разговоры по мобильнику
Штраф в размере восьми тысяч рублей заплатит водитель автобуса одной из коммерческих компаний Владивостока, разговаривавший во время движения по мобильному телефону. Такое нарушение выявили сотрудники управления транспорта администрации города. Речь идет об автобусе маршрута №23 «Семеновская - Автовокзал».
Как сообщает Днловая газета "Золото Рог", нарушение выявили сотрудники управления транспорта 11 октября в результате мониторинга.
«Мы установили, что водитель автобуса с государственным регистрационным номером ХЕ 028 25RUS пользовался во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, которое позволяет вести переговоры без использования рук, - рассказал главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. - То есть в руках у него был обычный телефон, а это при движении недопустимо».
Таким образом водитель нарушил не только правила дорожного движения, принятые в России, но и пункт договора, который в апреле 2016 года автоперевозчик подписал с администрацией города. Договор допускает использование водителем для телефонных переговоров в пути только специальных устройств, так называемых головных гарнитур.
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