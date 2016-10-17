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Арбитражный суд устроил мэрии Владивостока кинодраму
Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении исков управления муниципальной собственности Владивостока на сумму свыше 58 млн рублей к арендаторам зданий кинотеатров "Варяг" и "New Wave Cinema", которые, по мнению прокуратуры и администрации города, уже много лет платили необоснованную низкую арендную плату.
Об этом сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел "Электронное правосудие".
Напомним, ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что с 1999 года администрацией Владивостока ряду муниципальных унитарных предприятий передано недвижимое имущество, в том числе здания кинотеатров "NewWave Cinema" и "Варяг". Ну а МУПы данные помещения передали на основании договоров аренды коммерческим организациям, причем за символические деньги - 48 тысяч рублей и 100 долларов в месяц (с каждого из двух арендаторов). По мнению прокуратуры, арендную плату по договорам установили без проведения оценки имущества, а также без применения методики расчета арендной платы за пользование зданиями, находящимися в муниципальной собственности Владивостока. Что интересно, после ликвидации МУПов и возврата недвижимого имущества в непосредственное владение администрации города арендаторы указанного имущества не изменялись, как и размер арендной платы.
После обнародования результатов прокурорской проверки в СМИ, управление муниципальной собственности администрации Владивостока обратилось с исками о взыскании с арендаторов недополученной в эти годы суммы: с ООО "Новая Волна Синема" - 19,33 млн рублей, с ООО "Кинопрокат" - 38,9 млн рублей.
Рассмотрев иски управления муниципальной собственности Владивостока к ООО "Новая Волна Синема" и ООО "Кинопрокат", суд решил в удовлетворении исковых требований о взыскании в общей сложности 58,2 млн рублей отказать.
Начальник управления муниципальной собственности администрации Владивостока Андрей ЕЛЬКИН ранее заявил, что шансы на удовлетворение этих исков были минимальными. По его словам, "кинотеатры были переданы в аренду на кабальных условиях, а договоры были сформулированы таким образом, что изменить их невозможно. К тому же правовых оснований для пересмотра арендной платы нет".
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