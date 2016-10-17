www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.99 р. 100 JPY: 60.44 р.
EUR: 69.37 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Арбитражный суд устроил мэрии Владивостока кинодраму

17 Октября 2016, 13:45 | Владивосток

Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении исков управления муниципальной собственности Владивостока на сумму свыше 58 млн рублей к арендаторам зданий кинотеатров "Варяг" и "New Wave Cinema", которые, по мнению прокуратуры и администрации города, уже много лет платили необоснованную низкую арендную плату.

Об этом сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел "Электронное правосудие".

Напомним, ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что с 1999 года администрацией Владивостока ряду муниципальных унитарных предприятий передано недвижимое имущество, в том числе здания кинотеатров "NewWave Cinema" и "Варяг". Ну а МУПы данные помещения передали на основании договоров аренды коммерческим организациям, причем за символические деньги - 48 тысяч рублей и 100 долларов в месяц (с каждого из двух арендаторов). По мнению прокуратуры, арендную плату по договорам установили без проведения оценки имущества, а также без применения методики расчета арендной платы за пользование зданиями, находящимися в муниципальной собственности Владивостока. Что интересно, после ликвидации МУПов и возврата недвижимого имущества в непосредственное владение администрации города арендаторы указанного имущества не изменялись, как и размер арендной платы.

После обнародования результатов прокурорской проверки в СМИ, управление муниципальной собственности администрации Владивостока обратилось с исками о взыскании с арендаторов недополученной в эти годы суммы: с ООО "Новая Волна Синема" - 19,33 млн рублей, с ООО "Кинопрокат" - 38,9 млн рублей.

Рассмотрев иски управления муниципальной собственности Владивостока к ООО "Новая Волна Синема" и ООО "Кинопрокат", суд решил в удовлетворении исковых требований о взыскании в общей сложности 58,2 млн рублей отказать.

Начальник управления муниципальной собственности администрации Владивостока Андрей ЕЛЬКИН ранее заявил, что шансы на удовлетворение этих исков были минимальными. По его словам, "кинотеатры были переданы в аренду на кабальных условиях, а договоры были сформулированы таким образом, что изменить их невозможно. К тому же правовых оснований для пересмотра арендной платы нет".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: муниципалитет  иск  мэрия  арбитраж  электронное правосудие  администрация  суд 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru