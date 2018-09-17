Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде

Игорь Пушкарёв: «Даже Мария Бутина сидит не в клетке - ужасные американские власти её в клетку не сажают…»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв написал очередной пост в соцсетях. На этот раз он раскритиковал такой обязательный элемент системы российского правосудия, как клетки для подсудимых, которых нет практически ни в одном суде цивилизованных стран:

«Тверской суд переехал в новое здание. Строили-строили и, наконец, построили) Около полугода сотрудники суда ждали этого момента. Сроки переезда переносились из-за недоделок, ведь ничего не должно мешать служителям Фемиды продолжать вершить «правосудие». Тем не менее, после переезда суд оказался не готов к работе, и нам отменили заседание из-за отсутствия связи с Владивостоком. Хотя сейчас любой ребенок имея смартфон и доступ к интернету, может установить видеосвязь за считанные секунды. Если есть сомнения в защищенности, может стоит воспользоваться приложением «Telegram»?!)))

Пока же мы заседаем в Мосгорсуде - здесь связь есть. Но хочу написать о другом.

Несколько месяцев назад многие вдохновились словами Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко о том, что содержание в «клетке» людей, которые ещё не осуждены, не соответствует никаким общечеловеческим нормам. Она говорила, что члены Совета Федерации мечтают, чтобы «клетки» изъяли из помещений, где рассматриваются судебные дела, потому что держать в «клетке» людей до установления судом вины негуманно, недостойно и унизительно для человеческого достоинства.

Речь Матвиенко обсуждалась во всех СИЗО, в автозаках и «стаканах» и была надежда, что ну вот, всё-таки услышали… И что мы увидели в новом здании Тверского суда? Те же самые «клетки», только со стеклом, которое напрочь лишает возможности общаться с адвокатом. Сидишь там, как в аквариуме. Получается, говорят одно, а делают совершенно другое.

В этом смысле вызывает усмешку ситуация с Марией Бутиной, которую задержали в США. Наши СМИ очень возмущены бесчеловечными условиями её содержания в американской тюрьме. Мы все, конечно, сожалеем о случившемся, желаем ей скорейшего освобождения и возвращения домой. Но вопрос к нашим СМИ. У нас 112 тысяч человек в таких условиях находятся. Почему они, так переживающие за Бутину, не думают о других своих соотечественниках и не возмущаются условиями содержания своих сограждан на Родине?! Двойные стандарты?

И ещё момент. На заседании суда Мария Бутина сидит не в «клетке» - ужасные американские власти её в клетку не сажают…