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Во Владивостоке ограбили водителя маршрутного такси
ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ZRPRESS. Поздним вечером 16 сентября в полицию города обратился 54-летний мужчина, работающий водителем автобуса, следующего по маршруту № 60.
Заявитель рассказал, что несколько часов назад один из пассажиров, выходя из транспорта на остановке "Первая Речка", похитил тарелку с монетами. Всего в емкости для денег находились порядка двух тысяч рублей. Несмотря на то что потерпевший обратился в полицию лишь после завершения своего рабочего дня, личность грабителя была установлена, а сам он задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
Недобросовестным пассажиром оказался 22-летний житель краевого центра. Парень признался в содеянном и рассказал, что «мелочь» потратил на собственные нужды.
Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества. Согласно статье 161 УК РФ, наказанием за подобные деяния может стать лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили «ЗР» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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