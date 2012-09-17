www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Во Владивостоке ограбили водителя маршрутного такси

17 Сентября 2012, 19:37 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ZRPRESS. Поздним вечером 16 сентября в полицию города обратился 54-летний мужчина, работающий водителем автобуса, следующего по маршруту № 60.

Заявитель рассказал, что несколько часов назад один из пассажиров, выходя из транспорта на остановке "Первая Речка", похитил тарелку с монетами. Всего в емкости для денег находились порядка двух тысяч рублей. Несмотря на то что потерпевший обратился в полицию лишь после завершения своего рабочего дня, личность грабителя была установлена, а сам он задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Недобросовестным пассажиром оказался 22-летний житель краевого центра. Парень признался в содеянном и рассказал, что «мелочь» потратил на собственные нужды.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества. Согласно статье 161 УК РФ, наказанием за подобные деяния может стать лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили «ЗР» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru