В районе трассы Седанка - Патрокл во Владивостоке произошло обрушение

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ZRPRESS. 16 сентября около 21:30 на автомобильной дороге пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл в районе ул. Добровольского произошел сход оползня, в результате чего произошло смещение скальных пород, что вызвало частичное сползание подпорной стенки газопровода.

При сходе оползня грунт осыпался в придорожный кювет, дорожное полотно не повреждено. Магистральный трубопровод также повреждений не получил.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного проведения работ по восстановлению опорной конструкции основной поток автотранспорта перенаправлен: при движении со стороны Седанки - через развязку в районе микрорайона Снеговая Падь, а при движении со стороны острова Русский - через развязки в районе ул. Катерная и бухты Патрокл.

На месте происшествия работают службы МЧС, департамента дорожного хозяйства Приморского края и администрации г. Владивостока.

Работы по устранению последствий оползня планируется завершить к 14:00 17 сентября, после этого дорожное движение будет открыто в обычном режиме, сообщает пресс-служба компании "ТМК".

Меж тем в администрации края сообщают, что работа будет организована в 3 смены. Поставлена задача восстановить дорожное движение в нормальном режиме в максимально сжатые сроки.

В связи со сложными метеоусловиями и большим объемом вывозимого грунта о времени открытия трассы будет сообщено дополнительно.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного проведения работ по восстановлению опорной конструкции основной поток автотранспорта перенаправлен: при движении со стороны Седанки - через развязку в районе микрорайона Снеговая Падь, а при движении со стороны острова Русского - через развязки в районе ул. Катерной и бухты Патрокл.

ГИБДД поручено принять все необходимые меры для обеспечения безопасности движения автотранспорта на данном участке трассы.



"Золотой Рог".

