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Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
Такого пока не делал ни один «резонансный» обвиняемый
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв сделал то, что пока не делал ни один «резонансный» обвиняемый: он собрался придать гласности материалы суда, в частности стенограммы допросов свидетелей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Чтиво получится весьма объемное – в деле аж 91 свидетель. Зачем Пушкарёв это делает? Он не скрывает и пишет об этом в своей странице в соцсетях: «Я всегда был с вами честен и откровенен. Мне нечего скрывать ни от вас, ни от суда и следствия. Я уверен в своей невиновности и хочу, чтобы вы были уверены во мне. Надеюсь, стенограммы помогут в этом». Ниже приводим полный текст его очередного поста.
«Если быть точным, в нашем деле 91 свидетель. 56 человек со стороны обвинения и 35 со стороны защиты. Но это совершенно не означает, что всё это разные люди, иногда свидетели обвинения также являются свидетелями защиты. В нашем случае таких большинство. Правда, интересно, как один человек может давать показания, свидетельствующие о виновности, а на другой раз - о невиновности? Поэтому я принял решение о публикации стенограмм допросов на своем сайте https://igor-pushkarev.com, чтобы каждый человек мог своими глазами увидеть, что нет никаких показаний свидетелей, даже намекающих на нашу вину хотя бы в одном из трех обвинений: ни в коммерческом подкупе, ни в злоупотреблении полномочиями, ни во взятке. Доказательств этим трем обвинениям нет, потому что ничего такого не было. Мы одной большой командой работали на результат, на исполнение поручения президента по подготовке к саммиту АТЭС 2012.
Получается настоящий театр абсурда, на котором свидетели обвинения дают показания, доказывающие невиновность. Люди досконально рассказывают всё о решениях, которые принимались несколько лет назад, называя совершенно конкретные данные и цифры, рассказывая все факты о своей работе, работе своих коллег, о внутренних процедурах и даже больше.
Более того, я уже писал, что многие из свидетелей - мои коллеги и сотрудники администрации Владивостока, деятельность которых регламентируется федеральным законом о муниципальной службе. А это значит, что неисполнение или ненадлежащее исполнение их должностных обязанностей может повлечь за собой весьма неблагоприятные последствия, так как существует жёсткий контроль органов прокуратуры.
Муниципальный служащий, помимо соблюдения конституции РФ, федеральных законов, нормативных правовых актов, устава муниципального образования и др., в том числе обеспечивает их исполнение. За любое неправомерное поручение и исполнение такого поручения предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
То есть я хочу сказать, что работа администрации всегда под надзором. И если бы были какие-то нарушения, то прокуратура ещё тогда указала бы нам на них и при необходимости наказала.
Относительно стенограмм отмечу: их публикация законна. Наши судебные заседания открытые, а значит их можно фиксировать с помощью средств звукозаписи. Это право распространяется и на лиц, участвующих в деле, и на обычных слушателей. Звукозапись можно использовать без получения согласия судьи, по своему усмотрению.
Я всегда был с вами честен и откровенен. Мне нечего скрывать ни от вас, ни от суда и следствия. Я уверен в своей невиновности и хочу, чтобы вы были уверены во мне. Надеюсь, стенограммы помогут в этом».
Фото РИА PrimaMedia.
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