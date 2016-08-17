Жительницу Владивостока обманул адвокат

В Центр защиты прав граждан во Владивостоке 31 мая обратилась пенсионерка Лидия Кузьмина. Просьба жительницы Владивостока была довольно необычной – женщина просила найти пропавшего адвоката. Юрист должен был представлять интересы Лидии Михайловны в суде, заключил с ней договор, получил на руки 50 тысяч рублей и просто испарился. Подробности сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Центр защиты прав граждан.

Когда специалисты мироновского Центра начали выяснять, какие интересы должен был представлять адвокат, проблема оказалась гораздо шире банального обмана.

– Адвокат должен был представлять мои интересы в суде по иску против департамента здравоохранения Приморского края, – рассказала Лидия Михайловна. – В 2014 году сильно заболел мой сын. Он был уже взрослый, 51 год, у него жена и пятилетний ребенок. Положили в больницу с сердечным заболеванием. Начали брать анализы – оказалось, подозрение на онкологию. Его тут же выписали, практически вышвырнули из больницы. Сын сам ходить уже не мог, меня уже не узнавал. Транспорт для перевозки в краевой онкоцентр нам не дали, я вызвала такси. Жена сына и ребенок тоже были со мной на выписке. В общем, дождались мы машину. Поехали в онкологию. И уже там, возле регистратуры, сын умер. Диагноз – разрыв аневризмы аорты, смерть наступила от острой кровопотери.

Началось длительное разбирательство, в ходе которого была проведена посмертная экспертиза. Оказалось, что у сына Лидии Кузьминой действительно было онкологическое заболевание и что его с подозрением на таковое должны были не выписывать, а направить уведомление в соответствующее медицинское учреждение. Однако по какой-то причине сотрудники владивостокской клинической больницы №4 свои обязательства не выполнили.

Лидия Кузьмина подала в суд на департамент здравоохранения с требованием компенсации вреда, причиненного неоказанием медицинской помощи, повлекшем смерть пациента. Цена иска составляет 3 миллиона рублей. Женщина нашла адвоката, заключила с ним договор и отдала деньги. Через некоторое время, накануне судебных разбирательств, адвокат перестал выходить на связь.

Специалисты Центра справедливости связались с Адвокатской палатой Приморского края, чтобы выяснить, куда делся Олег Холзинев, который должен был представлять в суде интересы Кузьминой. Представители Адвокатской палаты сообщили, что и сами не могут найти коллегу – ни один телефон не отвечает, в офисе его тоже нет.

Сотрудники мироновского Центра помогут женщине добиться справедливости. К настоящему времени была проведена назначенная судом экспертиза о причинно-следственных связях между смертью сына пенсионерки Аркадия Кузьмина и некачественным оказанием медицинской помощи.

Специалисты Центра вместе с Лидией Кузьминой ожидают результатов проверки. Параллельно Адвокатская палата сообщила, что после обращения из Центра защиты прав граждан в отношении адвоката Холзинева возбуждено дисциплинарное производство по представлению вице-президента Адвокатской палаты Приморского края.