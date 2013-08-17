Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Аэропорт Владивостока подвергся атаке телефонного террориста
17 Августа 2013, 12:10 | Владивосток
Из-за сообщения об угрозе взрыва в международном аэропорту Владивостока, работа аэропорта в субботу была временно нарушена.
"В районе 9:00 (02:00 мск) поступила информация о возможном взрыве в аэропорту. Пассажиры из здания были эвакуированы на безопасное расстояние. На месте работали кинологи. Самолеты на вылет временно не отправлялись, регистрация на них была приостановлена. В настоящее время ограничения сняты. Пассажиры вернулись в здание, возобновлена регистрация. Аэропорт возвращается в рабочий график", - сообщила Zrpress.ru директор департамента корпоративных коммуникаций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" Евгения ХАМИЦЕВИЧ.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги:
Новости тематики
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
- Доллары из Приморья вывозят мешками
Новости раздела
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Во Владивостоке целый микрорайон уже много часов сидит без электричества
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
Loading...