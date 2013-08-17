Аэропорт Владивостока подвергся атаке телефонного террориста

Из-за сообщения об угрозе взрыва в международном аэропорту Владивостока, работа аэропорта в субботу была временно нарушена.

"В районе 9:00 (02:00 мск) поступила информация о возможном взрыве в аэропорту. Пассажиры из здания были эвакуированы на безопасное расстояние. На месте работали кинологи. Самолеты на вылет временно не отправлялись, регистрация на них была приостановлена. В настоящее время ограничения сняты. Пассажиры вернулись в здание, возобновлена регистрация. Аэропорт возвращается в рабочий график", - сообщила Zrpress.ru директор департамента корпоративных коммуникаций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" Евгения ХАМИЦЕВИЧ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.