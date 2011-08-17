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Прокуратура возобновила уголовное преследование главы ГИБДД Приморья, избившего стритрейсера

17 Августа 2011, 12:01 | Владивосток

Прокурор Приморья отменил постановление следователя о прекращении уголовного дела в отношении начальника ГИБДД Приморья Александра Лысенко, которого ранее подозревали в избиении стритрейсера Ярослава Горбенко на дороге во Владивостоке.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина, проведенная прокуратурой проверка показала, что решение следственными органами было принято преждевременно и с нарушением уголовно-процессуального закона.

Инцидент, вызвавший громкий общественный резонанс, произошел 25 мая 2011 года. Тогда Лысенко избил 20-летнего Горбенко, остановив его для проверки документов на дороге. 3 июня в интернете появилось видео, где некий человек в форме полковника полиции избивает водителя. На ролике, выложенном на YouTube, видно, как офицер сначала бьет водителя рукой по затылку, потом таскает за ухо, хватает за руку, а после - бьет ногой. Горбенко получил ушибы и ссадины, что было зафиксировано медиками.

В отношении Лысенко было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Во время доследственной проверки полковник находился под домашним арестом. Он также был временно отстранен от должности. Однако следствие в итоге приняло решение о прекращении уголовного дела. Отмечалось также, что глава ГИБДД края успешно прошел переаттестацию.

Ярослав Горбенко выразил несогласие с этим решением и обратился за поддержкой в Госдуму и главе МВД РФ Рашиду Нургалиеву. 4 августа на пресс-конференции стритрейсер заявил, что адвокаты Лысенко до закрытия дела пытались его подкупить.

5 августа друзья пострадавшего провели акцию на центральной площади Владивостока, в ходе которой крепили на ветровые стекла припаркованных автомашин распечатки фото Лысенко. На них от руки они писали: "Опасайтесь его", "Он дерется", "Таким не место в ГИБДД", "Кто дал право распускать руки". Такие же листы участники акции раздавали прохожим. Организаторы требовали отправить Лысенко в отставку.

Автор: NEWSru.com
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