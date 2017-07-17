В "автобусном" деле мэра Владивостока Игоря Пушкарева заменили судью

Повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции на рынке автобусных перевозок во Владивостоке приняло скандальный оттенок. Управлению Федеральной антимонопольной службы удалось добиться отвода судьи Арбитражного суда Приморья, ведущего «автобусное» дело, из-за сомнений в его беспристрастности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, 14 июля Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы мэрии Владивостока и муниципального автотранспортного предприятия на решение окружного арбитража от 29 марта о повторном рассмотрении «автобусного» дела судом первой инстанции.

Как следует из документов Единой картотеки арбитражных дел РФ, к пересмотру дела о возможном ограничении конкуренции на рынке автобусных перевозок Владивостока Арбитражный суд Приморского края должен был приступить еще 14 июня. Однако судья Антон КАЛЯГИН отложил заседание почти на месяц «в связи с существенным объемом доказательств и пояснений».

Однако такой поворот не устроил краевое управление Федеральной антимонопольной службы. июля УФАС заявило ходатайство об отводе судьи, которое было удовлетворено в минувший четверг. В обоснование своего заявления представитель управления указал, что судья Калягин ранее участвовал в рассмотрении «автобусного» дела и давал оценку по существу его рассмотрения, признавая незаконным решение и предписание антимонопольного органа.

«По мнению антимонопольного органа, судья затягивает рассмотрение спора по существу, что вызывает у заявителя сомнения в беспристрастности судьи», - говорится в определении об отводе судьи. Интересно, что прокуратура, которая в «пушкаревских» процессах, как правило, выступает единым фронтом с УФАС, возражала против овода судьи Калягина. Однако суд постановил удовлетворить ходатайство и передать «автобусное» дело на рассмотрение в ином составе суда.

Кроме того, в минувшую пятницу, 14 июля, Верховный суд РФ вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) мэрии Владивостока и МУП «ВПОПАТ №1» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам. Подача жалоб на решение АС Дальневосточного округа в июне стала одним из аргументов, которыми судья Калягин обосновал свое решение об отложении повторного рассмотрения «автобусного» дела. Теперь же возможность принятия Верховным судом и судом первой инстанции противоречащих другу другу судебных актов исключена чисто теоретически.

ДОСЬЕ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: В июле 2015 года Управление ФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как считает ФАС, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ вместе с действующими и бывшими сотрудниками из группы компаний «Востокцемент». Практически сразу решение и предписание ФАС было обжаловано. В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы антимонопольщиков несостоятельными. Однако 29 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение в краевой арбитраж.