Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке (Видео)

По информации газеты "Золотой Рог", около 10.20 поступили звонки о заминировании здания ВГУЭС и клиники "Лотос" на ул. Гоголя во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что людей срочно эвакуируют, подъехали машины скорой помощи и полиции, пожарные.

Людей выводят через главный вход. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.