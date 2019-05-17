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Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке (Видео)
17 Мая 2019, 10:32 | Владивосток
По информации газеты "Золотой Рог", около 10.20 поступили звонки о заминировании здания ВГУЭС и клиники "Лотос" на ул. Гоголя во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что людей срочно эвакуируют, подъехали машины скорой помощи и полиции, пожарные.
Людей выводят через главный вход. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: владивосток ВГУЭС происшествие
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