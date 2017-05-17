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Люди в форме угрожали застрелить водителя после гонки в центре Владивостока

17 Мая 2017, 07:19 | Владивосток

По официальной версии, сотрудники «Спецсвязи» перевозили деньги и расценили маневры другого участника инцидента как провокацию

Росгвардия начали проверку по факту дорожного конфликта во Владивостоке между автомобилистом и двумя сотрудниками «Спецсвязи» в районе Некрасовского путепровода. 16 мая в интернете было опубликовано видео дорожного конфликта, на котором люди в форме работников службы специальной связи угрожают оружием автолюбителю на одном из перекрестков Владивостока.

На видео, снятом на телефон, люди в форме заявляют, что водитель «подрезал» их автомобиль, угрожают ему оружием, заявляя, что «если он дернется», его застрелят.

ФГУП «Главный центр специальной связи» (ГЦСС) пояснило, что сотрудники «Спецсвязи» перевозили деньги и расценили маневры другого участника инцидента как провокацию.

«Автомобиль «Субару Форестер» с тонированными стеклами опасно маневрировал перед бронеавтомобилем «Спецсвязи», потом резко остановился перед броневиком, блокировав дорогу, нарушая правила и представляя опасность для окружающих. Экипаж «Спецсвязи» в составе трех вооруженных фельдъегерей доставлял деньги, предназначенные для выплаты зарплаты на предприятиях края. Опасные маневры водителя «Субару» были расценены экипажем как провокация с целью нападения», - говорится в сообщении ФГУП.

«В связи с данным инцидентом Главное управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии приступило к выяснению обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении пресс-службы управления.

В рамках проверки планируется установить законность действий работников организации по соблюдению требований законодательства РФ в сфере оборота оружия и охранной деятельности.

«Росгвардия примет исчерпывающие меры с целью адекватного реагирования и недопустимости подобных происшествий», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее собственную проверку инцидента начала прокуратура Приморья

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из сети интернет

 

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Теги: оружие  росгвардия  конфликт 



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