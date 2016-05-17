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Капитан яхты "Эльфин": Это настоящее пиратство (ФОТО)
Российская яхта «Эльфин», невольно ставшая центром международного конфликта с КНДР, пришвартовалась к родному берегу у яхт-клуба «Семь футов». Это произошло 17 мая приблизительно около 13 часов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», на берегу экипаж из четырех человек встречали представители яхт-клуба, друзья и родственники.
На борту яхты все это время находились четверо спортсменов: Дмитрий Назаров (капитан), Андрей Сигида, Александр Филиппенко, Сергей Домовидов (шкотовые).
Экипаж высадился на берег и буквально огорошил сообщением: северокорейцы, остановившие яхту и отконвоировавшие ее в порт Кимчак, вели себя крайне агрессивно.
- К нам подошло сначала одно большое судно. На палубе было большое количество корейцев, они размахивали руками, кричали, их лица были злыми. В нас полетели камни, стулья. После этого последовал абордаж. Протаранили релинг. Десятки ударов. После того, как капитан жестами им смог сказать, что мы сбавляем ход, корейцы успокоились. Подошло другое судно с другого борта. Если бы мы не договорились мирно, нас бы просто разорвали на части, - рассказал Александр Филиппенко.
- Поначалу мы не собирались останавливаться, потому что это было гражданское судно и на нем даже не было флагов. Если бы не подошли военные, матрос с автоматом не вышел бы на мостик и не остановил их, не знаю, чем бы все закончилось. После меня забрали на борт, весь экипаж остался на яхте, меня допросили. У всех забрали телефоны. Один из членов экипажа ухитрился спрятать сотовый, с него позже, пока нас буксировали в Кимчак, экипаж дозвонился во Владивосток, сообщил об инциденте и запросил помощи, - поделился капитан команды.
Экипаж отказывается называть этот инцидент «недоразумением», как заявила северокорейская сторона. «Это было настоящее пиратство – никаким другим словом я это охарактеризовать больше не могу», - уверен Дмитрий Назаров.
Ранее начальник гавани яхт-клуба "7 футов" Илья Ермаков прокомментировал действия северокорейцев следующим образом: "Северная Корея всегда считается опасным районом для прохода яхт. Случаи были нападения уже. Бывало такие, что они пытались захватить, но яхты уворачивались и уходили. После этого маршрут от берега достаточно большой сейчас. В среднем яхты стараются держать 100 миль всегда. Экипаж «Эльфин» не отходил от этого курса».
После урегулирования конфликта владивостокские яхтсмены в воскресенье, 15 мая, несмотря на движущийся циклон, сразу же взяли курс на Владивосток. Дорога домой заняла почти двое суток. Ребята сильно вымокли, замерзли, но дошли до родного порта без поломок и технических неисправностей.
Напомним, спортивная яхта «Эльфин» с 5 по 8 мая принимала участие в международной регате Busan Super Cup 2016 в Пусане, где заняла почетное 6-ое место из 42 экипажей. 11 мая яхта взяла курс на Владивосток, а 13 мая, в 19.45 по местному времени в пограничные органы поступил сигнал с яхты о запросе помощи.
Фото: Пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов"
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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