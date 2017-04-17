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К вечеру во Владивостоке начнется светопреставление
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: по данным Примгидромета, в связи с выходом южного циклона в городе сегодня, 17 апреля, начнётся дождь, который усилится ночью и утром завтра, 18 апреля, с количеством осадков 15-20 мм за 12 часов и менее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Осадки будут сопровождаться сильным ветром - 15-20 м/сек. Днём во вторник, 18 апреля, сохранится небольшой, вечером умеренный дождь. Общее количество осадков составит 30-35 мм.
Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.
При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2-222-333.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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