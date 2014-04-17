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Во Владивостоке прогремел взрыв

17 Апреля 2014, 09:37 | Владивосток

Поздним вечером 15 апреля жители Владивостока по ул. Гамарника, 7 были разбужены взрывом.

Пиротехники уничтожили бесхозный пакет с признаками взрывного устройства, обнаруженный примерно в 19-00 часов у одного из подъездов дома.

По словам очевидцев случившегося, место происшествия было оцеплено прибывшим нарядом полиции. В операции участвовали пожарное подразделение, кинолог с собакой. Как пояснили ЗР в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, найденный предмет не представлял опасности для населения и после осмотра был уничтожен на месте. Тем не менее чья-то хулиганская выходка стоила жителям дома на Гамарника, 7 нескольких часов сильного нервного напряжения.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Анастасии Голованушкиной, Primamedia.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: происшествие  взрыв 



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Комментарии

  • Зелёный07:19, 18.04.2014#

    У нас редко вывозят мусор. Возле подъезда, после того, как убрали мусорные баки, постоянно много бесхозных пакетов с мусором. Если взрывать их легче, чем вывозить, Wellcome на Гризодубова.

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