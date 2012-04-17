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В ситуации с захватом здания ВГУЭС намерен обратиться к губернатору Приморья
Здание по ул. Уткинской, 1 во Владивостоке вновь оказалось предметом раздора – неизвестные, взломав входную дверь, незаконно проникли в здание, выдворив при этом пост охраны ВГУЭС. Никаких документов, подтверждающих законность своих действий, они при этом не предоставили.
Напомним, здание по этому адресу еще в 1993 году было закреплено за ГОУ «Лицей № 38». В 2008 году лицей вошел в состав ВГУЭС, и, согласно постановлению Правительства РФ, вся собственность лицея также перешла к университету. Затем, распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20.02.2004 «О передаче федерального имущества ФГУП «Федеральный центр логистики» указанное имущество было изъято у ВГУЭС и реализовано на торгах. В апреле 2009 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал распоряжение о передаче недействительным.
«Это здание у нас попытались изъять в ходе расследования по делу Игоря МЕЩЕРЯКОВА, - рассказал на пресс-конференции ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ. – Тогда я лично вмешался в процесс – воспрепятствовал рейдерскому захвату здания, в результате чего на меня было заведено уголовное дело. Однако здание тогда удалось отстоять. Сейчас попытка захвата повторяется. А в том, что это захват, нет никаких сомнений – ведь даже если предположить, что здание не принадлежит университету (хотя постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 года говорит об обратном), передача здания должна происходить по законной процедуре: вход нового хозяина обычно происходит после соответствующих уведомлений и через службу судебных приставов. В этом случае университет никаких уведомлений не получал и до сих пор мне, как ректору, никто не сообщил официальную версию всего происходящего. Более того, ни полиция, ни прокуратура, куда мы обращались, пока никаких ответных действий не предприняли, несмотря на то, что в захваченном здании находится оборудование университета на сумму около 400 тыс. рублей. ВГУЭС намерен обратиться в ФСБ и лично к губернатору Приморья».
Здание по ул. Уткинской, 1 в последнее время для учебной деятельности не использовалось – ему требовался ремонт. После ремонта университет планировал разместить там учебный корпус и практикоориентированную площадку для обучения студентов.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
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