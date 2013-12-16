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На крупной оптово-розничной базе Владивостока нашли гнилое мясо

16 Декабря 2013, 15:38 | Владивосток

На крупной оптово-розничной торговой базе г. Владивостока сотрудниками Россельхознадзора выявлена реализация мясной продукции с явными признаками недоброкачественности.

Так, в ходе проведения внеплановой проверки по соблюдению требований ветеринарного законодательства, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории оптово-розничной торговой базы «Орпок», расположенной по улице Калинина г. Владивостока обнаружена реализация мороженой мясной продукции, не отвечающей требованиям законодательства о качестве и безопасности, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе ведомства.

Некачественная мясопродукция была обнаружена в торговой точке, принадлежащей одному из индивидуальных предпринимателей. Вес продукции, которая хранилась в морозильном ларе справа от входа в торговый павильон, составил 101 килограмм. На мясо полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, отсутствовала маркировка изготовителя на русском языке, срок годности также истёк. Причем вся партия мяса имела явные признаки недоброкачественности, это резкий запах и явные следы окисления.

В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, некачественная мясопродукция передана на уничтожение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: мясо  рынки  Россельхознадзор  продукты  безопасность  торговля 



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Комментарии

  • Псевдоним18:29, 16.12.2013#

    будем знать где гнильем торгуют, а то сдохнешь раньше времени или государство и так поможет сдохнуть

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