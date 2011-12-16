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Во Владивостоке разыскиваются пострадавшие от рук вора, "уважающего" ноутбуки

16 Декабря 2011, 14:26 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря, ZRPRESS. 15 декабря примерно в 14.20 в дежурную часть УМВД РФ по г. Владивостоку поступило сообщение от коменданта общежития одного из вузов нашего города.

Женщина сообщила, что из двух комнат неизвестным был похищен ноутбук Asus, стоимостью 25 тыс. руб., и еще один ноутбук Lenovo 3000 стоимостью 15 тыс.руб., оба ноутбука принадлежали студентам общежития.

Благодаря слаженным действиям следственно оперативной группы сотрудников уголовного розыска, по горячим следам был задержан молодой человек 1982 года рождения. Мужчина признался, что это он совершил кражу, рассказав, что успел сбыть украденные компьютеры на одном из рынков города Владивостока.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража.

Убедительная просьба, всем кто узнал задержанного, пострадал от его противоправных действий обращаться по телефонам: 2-655-099, или 020, обращается в жителям Владивостока пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

Автор: Пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку
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