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Верховный суд не доверяет своим коллегам в Приморье
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева будут судить в Москве
В Верховном суде принято чрезвычайно важное решение по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и его брата Андрея и директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова - судебный процесс будет проходить в Тверском суде Москвы. Решение Верховный суд принял с подачи Генеральной прокуратуры РФ.
Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», Генпрокуратура в конце октября направила в Верховный суд ходатайство, под которым стоит подпись замглавы Генпрокурора Виктора Гриня. Многие юристы нашли в документе сразу несколько несоответствий российскому законодательству. И не только УПК или другим законодательным актам, но и Конституции страны.
Так, главные претензии защиты к ходатайству прокуроров как раз и касались противоречию требований об изменении территориальной подсудности и статьи 35 УПК РФ, регламентирующей механизм изменение подсудности. Юристы как ни крутили документ, но законных оснований для такого изменения в материале прокуратуры не нашли.
Напомним, что законодательством предусмотрено, что территориальную подсудность допустимо изменять только в случае, если не все участники уголовного судопроизводства проживают на территории юрисдикции суда, и все обвиняемые согласны на это изменение. Но в ходатайстве высокопоставленного прокурора Гриня этого нет и в помине. Зато есть мнение о том, что судебный процесс во Владивостоке заведомо будет необъективен. «Имеются данные об отсутствии гарантий объективного и беспристрастного разбирательства судами г. Владивостока и Приморского края», - пишет в суд прокурор Гринь. Но Верховный суд, в итоге, поддержал такой ни на чем не обоснованный подход прокуратуры. А заодно фактически расписался в том, что приморским судьям доверять не приходится.
Уже после принятия решения Верховным судом, в социальных сетях появился комментарий самого Игоря Пушкарева. «Сегодня Верховный суд определил местом рассмотрения нашего уголовного дела Тверской суд Москвы… За две недели прошло три заседания, у судьи было время ознакомиться с тем абсурдом, который написан в материалах дела. И все тщетно. Не совсем понятно, как высший судебный орган России может соглашаться с тем, что суды Приморского края необъективны. О каком тогда в принципе объективном рассмотрении дела может идти речь? Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение, ввиду того что все последующие решения судов автоматически будут незаконны, ведь вопрос изменения территориальной подсудности — вопрос нарушения конституционных прав гражданина», — заявил экс-мэр.
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