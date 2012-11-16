Полицейские Владивостока будут наблюдать за подземными переходами он-лайн

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS.

Сейчас ведется работа в этом направлении и уже в середине декабря полицейские смогут в режиме реального времени видеть, что происходит в подземных переходах и на улицах краевой столицы. А главное – оперативно выезжать на места и задерживать вандалов в момент совершения ими хулиганских действий.

«Для борьбы с теми, кто портит городское имущество, мы применяем комплекс мер, - рассказывает первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов. – В общественных местах устанавливаем камеры видеонаблюдения с глубиной записи до 3 суток, сейчас ведем работу, чтобы полиция города видео с камер наблюдала в режиме он-лайн, формируем летучие бригады, которые будут оперативно замывать следы вандализма, чтобы тем, кто их оставил, нечем было похвастаться», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.