Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Полицейские Владивостока будут наблюдать за подземными переходами он-лайн
16 Ноября 2012, 13:23 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. Власти Владивостока намерены сигнал с городских видеокамер, установленных в общественных местах, подавать в режиме он-лайн в УВД города.
Сейчас ведется работа в этом направлении и уже в середине декабря полицейские смогут в режиме реального времени видеть, что происходит в подземных переходах и на улицах краевой столицы. А главное – оперативно выезжать на места и задерживать вандалов в момент совершения ими хулиганских действий.
Сейчас ведется работа в этом направлении и уже в середине декабря полицейские смогут в режиме реального времени видеть, что происходит в подземных переходах и на улицах краевой столицы. А главное – оперативно выезжать на места и задерживать вандалов в момент совершения ими хулиганских действий.
«Для борьбы с теми, кто портит городское имущество, мы применяем комплекс мер, - рассказывает первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов. – В общественных местах устанавливаем камеры видеонаблюдения с глубиной записи до 3 суток, сейчас ведем работу, чтобы полиция города видео с камер наблюдала в режиме он-лайн, формируем летучие бригады, которые будут оперативно замывать следы вандализма, чтобы тем, кто их оставил, нечем было похвастаться», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Теги:
Новости тематики
Новости раздела
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
Loading...