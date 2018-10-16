Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока

Экс-мэр Владивостока опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«11 октября у нас состоялось очередное заседание. В этот день у входа в суд стояло около двух десятков телекамер: в Тверском суде выносили решение по поводу ареста футболистов Кокорина и Мамаева. Оказывается, дело Мамаева рассматривал судья Дмитрий Гордеев, который работает и по нашему делу. Мамаева, как известно, оставили под стражей, ну а наше заседание в этот день прошло, можно сказать, впустую.

Снова начались какие-то нововведения. С самого начала судья предложил подготовить в письменном виде список материалов, подлежащих оглашению со стороны защиты, и оформить ходатайство. И сразу же в связи с этим объявил перерыв.

За время перерыва мы подготовили «список на сегодня», а более развернутое ходатайство предложили предоставить позже. После того как судья ознакомился с нашим списком, сверил, какие материалы исследовались, а какие нет, со своими заметками и с обвинением, было принято решение полностью отклонить ходатайство.

На стадии, когда мы слушали обвинение, судья нам говорил, что на своей стадии - стадии защиты - мы будем сами озвучивать то, что считаем нужным. Получается, что теперь он меняет правила и обвинение решает, что нам можно оглашать? Им бы этого очень хотелось, конечно. Будем посмотреть, как дело повернётся».

Фото "Спорт-Экспресс".