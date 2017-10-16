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Во Владивостоке при пожаре cпасли 19 человек
Двоим жильцам потребовалось помощь врачей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В субботу, 14 сентября в 07.07 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, расположенного на улице Чапаева.
«Через 3 минуты в 07.10 по указанному адресу на место происшествия прибыли первые расчеты огреборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки был установлен очаг возгорания. Брандмейстеры установили, что в цокольном помещении горят хозяйственный ящик, покрышки и обшивка двери», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Во время тушения из горящего здания пожарные спасли 19 человек, выведя их на улицу при помощи спасательных устройств. Двое человек были переданы пожарными врачам скорой медицинской помощи.
В 07.38 – пожар был локализован, а в 09.02 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. С огнем боролись 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
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