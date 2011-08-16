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Граждане Узбекистана использовали рабский труд
Полиция во Владивостоке задержала двух граждан Узбекистана, подозреваемых в торговле людьми и использовании рабского труда, пишет РИА Новости.
Правоохранительные органы Узбекистана ранее сообщили приморским полицейским, что часть преступной группы, подозреваемой в торговле людьми, уже задержана в Узбекистане, а в Приморье остались члены организации. Группа вербовала желающих заработать на родине. «Им говорили, что во Владивостоке катастрофическая нехватка рабочих, и каждому приезжему готовы платить огромные деньги», - сказала представитель краевого УМВД. Злоумышленники помогали добраться до Владивостока. В Приморье у них отбирали паспорта и угрозами заставляли бесплатно работать.
Сейчас прокуратура Первомайского района Владивостока готовит документы для экстрадиции задержанных. Статья 135 УК Узбекистана за организацию торговли людьми предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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