Граждане Узбекистана использовали рабский труд

Полиция во Владивостоке задержала двух граждан Узбекистана, подозреваемых в торговле людьми и использовании рабского труда, пишет РИА Новости.

Правоохранительные органы Узбекистана ранее сообщили приморским полицейским, что часть преступной группы, подозреваемой в торговле людьми, уже задержана в Узбекистане, а в Приморье остались члены организации. Группа вербовала желающих заработать на родине. «Им говорили, что во Владивостоке катастрофическая нехватка рабочих, и каждому приезжему готовы платить огромные деньги», - сказала представитель краевого УМВД. Злоумышленники помогали добраться до Владивостока. В Приморье у них отбирали паспорта и угрозами заставляли бесплатно работать.

Сейчас прокуратура Первомайского района Владивостока готовит документы для экстрадиции задержанных. Статья 135 УК Узбекистана за организацию торговли людьми предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.