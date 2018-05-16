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Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить

16 Мая 2018, 12:19 | Владивосток

Экс-мэр Владивостока написал поучительный пост о том, как сидят люди в СИЗО

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях, в котором рассказал «специфике» нахождения в российском СИЗО:

«Какие права есть у гражданина))), содержащегося в СИЗО.

Например, нам разрешается получать посылки. Общий вес всех посылок не должен превышать 30 кг в месяц. Если в посылке обнаружат что-то запрещённое (не путать с гастрономической «запрещёнкой», связанной с санкциями;) отправителя привлекут к административной или уголовной ответственности.

Родственники арестантов могут заплатить за продукты, вещи первой необходимости и другие промтовары из магазина СИЗО… При покупке надо оформить заявление в трех экземплярах (и здесь бюрократия) указать количество, вес продуктов и других товаров, которые хотите приобрести.

Заключённому можно писать/получать неограниченное количество писем, написанных от руки или через услугу ФСИН-письмо (услуга платная). Все письма читает цензор. В моей практике были случаи, когда письма не проходили цензуру.

Разрешается подписываться на газеты и журналы. Для оформления подписки надо написать заявление на имя начальника СИЗО.

Отмечу, что заключенные несут материальную ответственность за материальный ущерб, причиненный государству во время содержания под стражей. Поэтому ломать, рвать и метать – накладно.

Телефонные разговоры с родственниками проходят под контролем сотрудников СИЗО и прослушиваются, и возможны только с письменного разрешения следователя либо суда.

Свидания теоретически вероятны. Но на практике - сами понимаете - по-разному бывает. Их, также как и телефонные разговоры, разрешает либо следователь, либо судья. И проходят они через стекло. То есть, вы видите человека, говорите с ним через телефонную трубку, но прикоснуться не можете.

Кстати, здесь есть распределения на краткосрочные и длительные свидания. Например, длительное свидание проходит в помещении типа гостиничного номера, с телевизором, холодильником, душем, плитой и пр. С собой разрешается приносить еду и напитки, но не алкогольные и не в стеклянной таре. Пользование такой комнатой платное. И в случае, если вы вдруг почувствовали себя свободным человеком и покинули комнату для свидания, повторно вас туда не пустят - свидание для вас считается законченным. У меня длительных свиданий не было.

Самое разрешённое право (в моём случае) - на посещение адвокатом, до 4-х часов и без ограничений по количеству свиданий. Здесь, как говорится, знаем, можем, практикуем.

Благотворительные пожертвования для лиц содержащихся в СИЗО запрещены, но если вы желаете помочь учреждению, то пожалуйста - ваше право).

И да, за выдачу документов уполномоченными органами или совершение любых юридических действий заключенный обязан заплатить государственную пошлину)».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: СК  обвинение  статья  СИЗО  Пушкарев  прокурор  защита  УК  мэр 



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