Приморский депутат Самсонов отстаивает голую правду в суде

На этот вопрос предстоит ответить Ленинскому суду Владивостока, первое заседание которого состоялось 15 мая. Иск подал депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем САМСОНОВ.

Напомним, летом прошлого года общественность активно обсуждала сообщение о том, что депутат Законодательного собрания Приморского края, коммунист Артем Самсонов на Владивостокском пляже в районе Шаморы, якобы «обнажился перед общественностью» и бегал с копьем в руках. Причем на место прибыл наряд милиции, задержавший нарушителя общественного порядка. СМИ обошла фотография, на которой Артем Самсонов в набедренной повязке из мочалки, с раскрашенным телом и в наручниках сидит рядом с полицейским.

— Статья написана так, будто я совершил хулиганские действия и меня нужно наказать. Как будто я голым бегал по пляжу. Но это неправда, это ложь. На Шаморе мы отмечали День Нептуна, и я вместе с друзьями изображали морских чертей, причем под набедренной повязкой у меня были плавки. Это хорошо видно на видеозаписи, — пояснил «ЗР» оппозиционный политик Артем Самсонов. — Теперь даже политики федерального уровня, не разобравшись, начинают называть меня эксгибиционистом. Но это ложь. Я требую опровержения и возмещения нанесенного мне морального ущерба, который оцениваю в 500 тыс. рублей.

Суд приступил к рассмотрению дела по существу 15 мая. Однако адвокаты обвиняемой стороны попросили отложить слушание. Судья принял решение удовлетворить их просьбу и отложил слушание на 4 июня 2013 года.

Стоит отметить, что Артем Самсонов уже имеет богатую практику судебных тяжб со СМИ. Правда, ни одно из дел он еще не выиграл. Пока лишь одно известное информационное агентство признало, что опубликованная на ее сайте фотография мужчины с голым задом найдена в Интернете. И на самом деле, как фотография в целом, так и мягкие места мужчины в частности, не принадлежат Артему Самсонову. То есть подпись под фото, будто позирует Артем Самсонов, не соответствует действительности и потому агентство опубликовало опровержение.

— В прошлом году меня накрыла целая волна «черного пиара». Я решил, что не позволю СМИ врать, и по каждому случаю буду подавать в суд. Я записал видеоролик телеканала «Россия», а страничку в Интернете отсканировал и заверил нотариально. Однако по закону, оказывается, вначале надо было предупредить телеканал, что я нотариально заверяю их страницу, а я этого не сделал. На этом основании суд в Москве отказал мне в иске к телеканалу Россия, — рассказал историю своей тяжбы Артем Самсонов. — Кроме того, я подавал в суд на «Комсомольскую правду» за то, что она сообщила, будто я владелец крупного состояния и у меня огромная недвижимость. Суд в этот раз отказал мне на том основании, что газета в своем тексте сослалась на слухи. Получается, «по слухам» можно безнаказанно публиковать любое вранье?!

Артем Самсонов, несмотря на проигрыш в судах первой инстанции, намерен последовательно продолжать борьбу с лживыми сообщениями и с «черным пиаром».

Досье ZRPRESS.RU

Артем Самсонов вошел в политику во время протестных акций против повышения таможенных пошлин на автомобили в 2008 году. Стал одним из лидеров ТИГРа. Полицейские неоднократно задерживали его. Однако он продолжал политическую борьбу. Совместно с ТИГРом организовал и провел множество различных публичных мероприятий. Принял участие в создании и поддерживает деятельность Приморского отделения «Российского Движения за Доступное Дошкольное Образование», общественной организации Владивостокских обманутых дольщиков, движения за честные выборы «Реальный выбор». Вместе со своими сторонниками в ТИГРе солидаризировался с КПРФ. Сам вступил в КПРФ в январе 2009 года. 4 декабря 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 — Ленинский район г. Владивостока.

Артем Самсонов родился во Владивостоке в 1974 году. Отец — профессор, доктор технических наук, мать — экономист, в настоящее время на пенсии. В 1991 окончил среднюю школу №28. Остался последним, не переизбранным секретарем школьной комсомольской организации. В 1996 году окончил Дальневосточный Государственный Технический Университет по специальности «Прикладная математика», получив диплом инженера-математика. С 1993 по 1995 год совмещал учебу с работой учителя информатики в УПК Ленинского района г. Владивостока. С 1995 года занимался разработкой программного обеспечения для обслуживания расчетных пластиковых карт. Работал программистом в ООО «Сфера – кард», ведущим экономистом в ОАО АКБ «Первый приморский коммерческий банк», техническим директором в ООО «Авто – Карт». В 2000 году организовал компанию ПИОНЕР, которая занимается автоматизированием деятельности предприятий на базе системы бухгалтерских программ 1С.

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.