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Спасатели Владивостока ведут поиски рыбака на акватории Уссурийского залива
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ZRPRESS. 15 мая в 22.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что на акватории Уссурийского залива во время рыбной ловли пропал рыбак.
Как выяснилось: двое мужчин 1973 года рождения отправились для рыбной ловли на двух резиновых лодках с вёслами на акваторию Уссурийского залива, севернее бухты Емар около 18.00 (хбр). Рыбачили в разных местах. Последний раз обменивались информацией между собой по сотовой связи в 19.05.
В 22.59 в указанный район убыла группа Владивостокской службы спасения в составе 4 человек и 1 единицы техники. Также к поискам был привлечен спасательный катер «Сергей Тельнов» ДВРПСО МЧС Поиски результатов не дали.
16 мая с поиски продолжаются силами краевой поисково-спасательной службы в составе 4 человек на двух плавсредствах и 1 единице техники.
«Золотой Рог».
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