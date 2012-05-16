Спасатели Владивостока ведут поиски рыбака на акватории Уссурийского залива

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая, ZRPRESS. 15 мая в 22.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что на акватории Уссурийского залива во время рыбной ловли пропал рыбак.

Как выяснилось: двое мужчин 1973 года рождения отправились для рыбной ловли на двух резиновых лодках с вёслами на акваторию Уссурийского залива, севернее бухты Емар около 18.00 (хбр). Рыбачили в разных местах. Последний раз обменивались информацией между собой по сотовой связи в 19.05.

В 22.59 в указанный район убыла группа Владивостокской службы спасения в составе 4 человек и 1 единицы техники. Также к поискам был привлечен спасательный катер «Сергей Тельнов» ДВРПСО МЧС Поиски результатов не дали.

16 мая с поиски продолжаются силами краевой поисково-спасательной службы в составе 4 человек на двух плавсредствах и 1 единице техники.

«Золотой Рог».