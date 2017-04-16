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Во Владивостоке полиция открыла огонь по пьяному дебоширу
16 Апреля 2017, 09:50 | Владивосток
Он устроил настоящую бойню
Во Владивостоке пьяный мужчина устроил войну с полицией, врачами и сожительницей, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Хулиган порезал женщину в ходе ссоры, затем выгнал из квартиры приехавшую бригаду "скорой помощи".
На этом агрессивный горожанин не остановился. Он не открыл дверь сотрудникам полиции, более того, несколько раз выстрелил в них из ружья.
Полицейские были вынуждены стрелять в ответ. К счастью, убитых и раненых нет. Мужчину удалось убедить сдаться. У него изъяты незаконные стволы, пишет "Интерфакс".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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