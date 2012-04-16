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Ректор ВГУЭСа, захваченного неизвестными, хочет обратиться в ФСБ
Неизвестные захватили один из корпусов университета в Приморье.
Неизвестные взломали входную дверь и проникли в один из корпусов ВГУЭС, расположенный по адресу Уткинская, 1, мотивировав это тем, что корпус принадлежит им. Они выставили за дверь пост охраны ВГУЭС. На место происшествия был вызван наряд полиции. В захваченном здании находится оборудование, предназначенное для обучения, примерная стоимость которого составляет 400 тысяч рублей. Ранее в лицее шел учебный процесс, но сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует ремонта. ВГУЭС, получив в реестр этот корпус, начал готовить документы на его реконструкцию.
"Мы не знаем, кто захватил это здание. Прокуратура и полиция ничего не предпринимает. Ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев намерен обратиться за помощью в этом вопросе к губернатору Приморского края, а также в органы ФСБ, чтобы решить сложившуюся ситуацию", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД, полиция в соответствии с законом сделала все, что необходимо.
"После обращения представителей ВГУЭС полиция предприняла все необходимые меры в соответствии с законом. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, которая займет десять дней. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, полиция опровергает информацию о том, что неизвестные выставили за дверь пост охраны.
"Люди, которые якобы совершили захват одного из корпусов ВГУЭС - представители строительной компании ООО "Стройбизнессгрупп", которые предоставили охранникам документы о том, что здание куплено ими, в то время, как представители ВГУЭС пока не предъявили никаких бумаг, подтверждающих, что корпус находится в их собственности",- уточнил собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель компании ООО "Стройбизнессгрупп", фирма имеет свидетельство, подтверждающее право собственности.
"У фирмы есть все документы на право собственности, и мы являемся единственными владельцами этого помещения. В настоящий момент нами направлено заявление в полицию", - сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры, Геннадий Лазарев обратился в госструктуру как депутат законодательного собрания Приморского края (ЗСПК).
" Обращение о занятии помещения неизвестными поступило в прокуратуру от депутата ЗСПК Геннадия Лазарева 16 апреля. В связи с этим прокуратурой организована проверка", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, копия обращения направлена начальнику УМВД России по Приморскому краю для организации процессуальной проверки.
Здание, расположенное по улице Уткинской, 1, в 1993 году было закреплено на праве оперативного управления за государственным образовательным учреждением "Высшее профессиональное училище лицей №38" и внесено в реестр федерального имущества в качестве объекта федерального имущества, согласно свидетельству ТУ Минимущества РФ по Приморскому краю. Право оперативного управления за Лицеем № 38 было зарегистрировано Главным управлением федеральной регистрационной службы по Приморскому краю 9 октября 2002 года.
С 1993 года Лицей №38 занимал указанное здание и осуществлял в нем образовательную деятельность до момента реорганизации в форме присоединения к Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС).
В ходе приватизации имущества компания ООО "Стройбизнесгрупп" уже пыталась забрать это здание у ВГУЭС, однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 года действия организации были признаны недействительными.
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