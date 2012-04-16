Во Владивостоке здание университета захвачено неизвестными лицами

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля, ZRPRESS. 10 апреля неизвестные лица, взломав входную дверь, проникли в здание, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Уткинская, 1, мотивировав свои действия тем, что здание принадлежит им. Указанными лицами из здания незаконно был удален пост охраны ВГУЭС. В настоящий момент здание остается в руках захватчиков.



Во время указанных событий к указанному зданию прибыл наряд полиции из отдела полиции № 4 УМВД России по г. Владивостоку, сообщается в пресс-релизе, распространенном Отделом информации и рекламы ЦИР ВГУЭС.

Также в пресс-релизе сказано: "Несмотря на устные требования начальника отдела охраны ВГУЭС, полицейские не воспрепятствовали незаконным действиям неустановленных лиц, захвативших здание по ул. Уткинская, 1.

В настоящий момент здание по Уткинской, 1 захвачено неизвестными лицами, не предоставившими документы, подтверждающие законность их действий, пост охраны ВГУЭС из здания выдворен.

Здание, расположенное по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 1, в 1993 году было закреплено на праве оперативного управления за государственным образовательным учреждением «Высшее профессиональное училище лицей № 38» (далее – Лицей № 38) и внесено в реестр федерального имущества в качестве объекта федерального имущества согласно свидетельству ТУ Минимущества РФ по Приморскому краю. Право оперативного управления за Лицеем № 38 было зарегистрировано Главным управлением федеральной регистрационной службы по Приморскому краю 09.10.2002 г.

С 1993 года Лицей № 38 занимал указанное здание и осуществлял в нем образовательную деятельность до момента реорганизации в форме присоединения к Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса».

В соответствии с п. 3 ст. 299 ГК РФ, право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренными ГК РФ, другими законами и иными нормативными правовыми актами для прекращения права собственности, а так же в случаях правомерного изъятия имущества у учреждения по решению собственника.

Особенности распоряжения имуществом образовательных учреждений, специальный порядок его изъятия закреплен в п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 312 «О неотложных мерах по экономической и социальной защите системы образования».

В соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «… принятие федеральным органом исполнительной власти … решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью, не допускается без предварительной экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти, последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания. В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 13 мая 1992 г. № 312 «…изъятие или изменение служебного назначения зданий и сооружений, используемых учреждениями, предприятиями и организациями системы образования, предоставленных им земельных участков, без согласования с Министерством образования РФ и Министерством науки, высшей школы и технической политики РФ» не допускается.

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 675-р от 20.02.2004 г. «О передаче федерального имущества ФГУП «Федеральный центр логистики», указанное имущество было незаконно изъято у ВГУЭС и реализовано на торгах с нарушением действующего законодательства.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2009 года по делу № А40-38599/07-94-284 распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 675-р от 20.02.2004 г. «О передаче федерального имущества ФГУП «Федеральный центр логистики» было признано недействительным.

Все время с момента присоединения Лицея № 38 ВГУЭС несет расходы по содержанию данного имущества в надлежащем виде – оплачивает электроэнергию, теплоснабжение, канализацию, а также обеспечивает охрану.

Таким образом, здание, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Уткинская, 1, из состава имущества, принадлежащего ВГУЭС на праве оперативного управления не выбывало, и в настоящее время принадлежит ВГУЭС.

В захваченном здании находится оборудование, предназначенное для осуществления образовательного процесса, примерная стоимость которого составляет 400 000 рублей.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства необходимо:

1. Установить личности проникших в здание, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Уткинская, 1 10.04.2012 г.;

2. Проверить законность действий указанных лиц;

3. В случае обнаружения в действиях данных лиц состава уголовного преступления – привлечь их к ответственности в установленном действующим законодательством РФ порядке;

4. Обеспечить доступ в здание сотрудникам отдела охраны ВГУЭС.

5. Выяснить местонахождение учебного оборудования".

Отдел информации и рекламы ЦИР ВГУЭС.