www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Дороги Владивостока
Распечатать

Водитель автобуса во Владивостоке наказан за нарушение ПДД

16 Февраля 2012, 23:33 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Сотрудники управления транспорта администрации города Владивостока продолжают проверки качества перевозок пассажиров, осуществляемых автотранспортными предприятиями краевого центра. Зачастую поводом для таких проверок служат сигналы участников дорожного движения о нарушениях, допущенных водителями автобусов.

Так, на сайте информационного агентства "Приморье24" появился снятый на видеорегистратор одного из водителей ролик, зафиксировавший грубое нарушение правил дорожного движения со стороны шофера пассажирского автобуса, который проехал на красный запрещающий знак светофора, установленный на улице Светланской на участке между остановками "Луговая" и "Гайдамак".

По распоряжению исполняющего обязанности начальника управления транспорта администрации Владивостока Алексея Сляднева было проведено расследование этого инцидента.

Факт нарушения полностью подтвердился. Это произошло в минувший понедельник, 13 февраля, в первой половине дня на маршруте пассажирского автобуса №49 "Окатовая - Железнодорожный вокзал", принадлежащего коммерческой компании ООО "ВАК". По сообщению руководства этого предприятия-перевозчика, здесь проведено служебное расследование, в результате которого водителю Хроменко О.Б., управлявшему 13 февраля автобусом с госномером Н 010 ВХ, объявлен выговор. Одновременно сотрудниками ГИБДД в отношении водителя Хроменко О.Б. вынесен определенный законодательством штраф в размере 1000 рублей за нарушение правил дорожного движения - проезд на запрещающий знак светофора.

Напоминаем, что в случае, когда участники дорожного движения становятся свидетелями того или иного нарушения со стороны водителей общественного транспорта, они могут сообщать об этом в управление транспорта администрации Владивостока по адресу: улица прапорщика Комарова, 42 или по телефону 243-37-95.

По требованию главы Владивостока Игоря Пушкарёва, сотрудники управления транспорта ведут постоянный мониторинг пассажирских перевозок и анализ заявлений и жалоб пассажиров. Эти данные будут учтены при проведении конкурсов на заключение договоров на перевозки с автотранспортными компаниями.

"Золотой Рог".
Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru