Водитель автобуса во Владивостоке наказан за нарушение ПДД

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. Сотрудники управления транспорта администрации города Владивостока продолжают проверки качества перевозок пассажиров, осуществляемых автотранспортными предприятиями краевого центра. Зачастую поводом для таких проверок служат сигналы участников дорожного движения о нарушениях, допущенных водителями автобусов.

Так, на сайте информационного агентства "Приморье24" появился снятый на видеорегистратор одного из водителей ролик, зафиксировавший грубое нарушение правил дорожного движения со стороны шофера пассажирского автобуса, который проехал на красный запрещающий знак светофора, установленный на улице Светланской на участке между остановками "Луговая" и "Гайдамак".

По распоряжению исполняющего обязанности начальника управления транспорта администрации Владивостока Алексея Сляднева было проведено расследование этого инцидента.

Факт нарушения полностью подтвердился. Это произошло в минувший понедельник, 13 февраля, в первой половине дня на маршруте пассажирского автобуса №49 "Окатовая - Железнодорожный вокзал", принадлежащего коммерческой компании ООО "ВАК". По сообщению руководства этого предприятия-перевозчика, здесь проведено служебное расследование, в результате которого водителю Хроменко О.Б., управлявшему 13 февраля автобусом с госномером Н 010 ВХ, объявлен выговор. Одновременно сотрудниками ГИБДД в отношении водителя Хроменко О.Б. вынесен определенный законодательством штраф в размере 1000 рублей за нарушение правил дорожного движения - проезд на запрещающий знак светофора.

Напоминаем, что в случае, когда участники дорожного движения становятся свидетелями того или иного нарушения со стороны водителей общественного транспорта, они могут сообщать об этом в управление транспорта администрации Владивостока по адресу: улица прапорщика Комарова, 42 или по телефону 243-37-95.

По требованию главы Владивостока Игоря Пушкарёва, сотрудники управления транспорта ведут постоянный мониторинг пассажирских перевозок и анализ заявлений и жалоб пассажиров. Эти данные будут учтены при проведении конкурсов на заключение договоров на перевозки с автотранспортными компаниями.