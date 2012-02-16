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Во Владивостоке раскрыты несколько краж

16 Февраля 2012, 15:47 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ZRPRESS. В первом случае за помощью в полицию обратился 25-летний местный житель. Он сообщил, что в одном из торговых центров неизвестный злоумышленник вытащил из кармана его куртки кошелек.

Сотрудники уголовного розыска установили, что любитель легкой наживы – женщина в возрасте 34 лет, также проживающая во Владивостоке. В ходе досмотра у нее был обнаружен и изъят украденный кошелек. Ранее дама не попадала в поле зрения стражей порядка. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту карманной кражи. Наказанием может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

Во втором случае добычей вора стал набор столовых ложек стоимостью около полутора тысяч рублей, который он похитил из супермаркета. В полицию обратился работник торговой точки, заметивший пропажу товара. Сотрудники Госавтоинспекции по подозрению в совершении кражи задержали 28-летнего мужчину, который сразу признался в содеянном. При личном досмотре столовые приборы были у него обнаружены, после чего возвращены в магазин. В скором времени подозреваемого ожидает суд, перед которым ему придется ответить за тайное хищение чужого имущества.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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