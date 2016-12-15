После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета

Роспортребнадзор выявил ряд нарушений в популярных супермаркетах Владивостока. Об этом стало известно на заседании межведомственного совета по защите прав потребителей под председательством вице-губернатора Приморья Сергей Сидоренко, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам сотрудников Роспотребнадзора поводом для проверки послужил выход в эфир телевизионной программы «Магаззино», которая в октябре побывала в супермаркетах Владивостока «Фреш 25» (Семеновская, 15) и «Реми» (Борисенко, 35), где выявила ряд нарушений – грубость персонала, нарушение санитарных норм.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей краевого Управления Роспотребнадзора Марии Араловой, визит популярной телепередачи стал поводом для проведения в этих супермаркетах контрольно-надзорных мероприятий.

«В супермаркетах выявлено нарушение санитарных правил, продукция с истекшими сроками годности. Кроме того, в “Реми” потребителям не представлена полная информация об индивидуальных предпринимателях», – отметила она.

По словам представителей данных торговых сетей, после проверки были приняты оперативные меры по устранению всех нарушений.

«Директор магазина снят с должности. С компанией, которая проводила дезинфекцию и дератизацию, расторгнут договор. На сегодняшний день вся информация о юридических лицах доведена до потребителей», – сказала директор по маркетингу торговой сети «Фреш 25» Елена Алешкина.

Представитель «Реми» Светлана Парафиенко в свою очередь отметила, что мероприятия дератизации и дезинфекции помещений проводятся регулярно.

«В магазине один раз в месяц, на производственной площадке – два раза в месяц», – добавила она.

Вице-губернатор Сергей Сидоренко подчеркнул, что от качества обслуживания зависит престиж и авторитет всей торговой сети.

«Необходимо внимательно работать с каждым человеком, быть вежливым и уметь все грамотно объяснить. Нужно не оправдываться, а оперативно исправлять замечания, проводить воспитательную работу и обучение персонала. Разрабатывать новые методики контроля качества их работы, организации труда», – заявил Сергей Сидоренко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.