Во Владивостоке полицейский из отдела по борьбе с коррупцией осужден на 2,5 года за мошенничество

Суд Советского района Владивостока признал бывшего начальника отделения городского УМВД виновным в мошенничестве и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Приморского края, не называя даты вынесения вердикта.

"Суд установил, что в сентябре 2012 года начальник отделения по оперативному обслуживанию объектов строительства саммита АТЭС отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД предложил местной жительнице за 1,7 миллиона рублей прекратить в отношении нее доследственную проверку по подозрению в совершении преступления. Он также пообещал не привлекать ее мужа к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент получения денег офицер полиции, не имевший прямого отношения к следствию, был задержан, пишет РИА Новости.

"Суд признал полицейского виновным в мошенничестве и приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — отмечает прокуратура.