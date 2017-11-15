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По заявлению приморских приставов в Москве суд оштрафовал коллекторское агентство
Сотрудники агентства заплатят штраф за нарушение федерального закона, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в пресс-службе ФССП по Приморскому краю, арбитражный суд города Москвы, рассмотрев протокол об административном правонарушении, составленный приморской службой судебных приставов в отношении ООО «Национальная Служба Взыскания», признал данное коллекторское агентство виновным в нарушении действующего законодательства и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
«Работники управления составляют протокол и отправляют его в суд по месту регистрации коллекторского агентства», - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, физические или юридические лица, наделенные определенными полномочиями, не имеют права оказывать неоправданное давление на граждан с целью принудить их заплатить долги, а также использовать при этом недозволенные методы. За совершение незаконных действий по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 2 миллионов рублей.
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