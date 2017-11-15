В деле Пушкаревых-Лушникова в ход пошли предположения и домыслы

Даже ходатайство Генпрокуратуры грешит очевидными нарушениями российского законодательства

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», 8 ноября Верховный суд РФ начал усиленно думать (за одно заседание этого решить не удалось), где пройдет основное разбирательство по делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата Андрея и директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.

Базой для работы Верховного суда в этом вопросе стало ходатайство Генеральной прокуратуры, которое она направила на имя председателя Верховного суда. Под письмом стоит подпись замглавы Генпрокурора Виктора Гриня. Любой сведущий в уголовно-процессуальном законодательстве юрист найдет в нем сразу несколько несоответствий российскому законодательству. И не только УПК или другим законодательным актам, но и Конституции страны. По мнению ряда наблюдателей это может говорить о том, что письмо готовилось в большой спешке. Видимо, у обвинения до последнего дня не было четкого понимания, что же дальше делать.

Столь же «динамичными» и часто неоднозначными были и дальнейшие шаги. Так, обвинение, едва успев утвердить заключение по делу, тут же принялось убеждать Верховный суд принять весьма спорное с точки зрения законодательства решение. Речь идет о ходатайстве об изменении территориальной подсудности дела. Как уже писала газета «Золотой Рог», прокуратура настаивает на том, чтобы дело из Приморского края перенесли в Тверской суд Москвы. Копию документа, для ознакомления с ним обвиняемых, выслали начальнику СИЗО №1, где и содержатся Пушкарев и Лушников, кроме того документ оперативно доставили главе столичного ФСИН. И все это прокуроры успели за один день – 20 октября!

Наблюдатели сразу задались вопросом: а зачем прокуратуре понадобилось информировать руководство всех городских СИЗО? Ведь, логика подсказывает, что для доведения письма до сведения арестантов хватило бы, к примеру, главы следственного изолятора, в котором они и пребывают сегодня? Наиболее вероятной версией причиной этого называется то, что прокуратура, которая редко слышит возражения в свой адрес со стороны судей, даже из самого главного суда страны, решила, что дело у нее фактически в кармане и судебный процесс над владивостокцами состоится в Москве. А именно в Тверском районом суде. А это, в свою очередь, означает, что Пушкарева и Лушникова могут перевести в другой следственный изолятор. Наиболее вероятным называется Бутырка.

Но, тем не менее, главные претензии защиты к ходатайству прокуроров вызваны не этим. Никто пока так не ответил на вопрос о законности действий работников прокуратуры. Защита считает, что из сопоставления текста ходатайства в его текущем виде со статьей 35 УПК РФ, как раз и регламентирующей механизм изменение подсудности, следует, что законных оснований для такого изменения в документе попросту нет. То есть, в Генеральной прокуратуре прекрасно обходятся и без них.

Так, законодательством предусмотрено, что территориальную подсудность допустимо изменять только в случае, если не все участники уголовного судопроизводства проживают на территории юрисдикции суда, и все обвиняемые согласны на это изменение. Но в ходатайстве высокопоставленного прокурора Гриня этого нет. Зато есть другие доводы. Цитируем.

«Имеются данные об отсутствии гарантий объективного и беспристрастного разбирательства судами г. Владивостока и Приморского края». Как вам? И далее. Эти некие данные, которые размазывают всю судебную систему Приморья вдоль забора, по мнению ответственного прокурора, установлены следствием, но сводятся они к «широкому кругу знакомств» Игоря Пушкарева среди «представителей государственной власти, правоохранительных, надзирающих и судебных инстанций». Уникальный вывод следствия. Это ж сколько пришлось копать, чтобы выяснить, что теперь уже бывший мэр крупного города имел такие знакомства. На наш взгляд более удивительным было бы признание факта, что глава города, к примеру, лично не знал губернатора, в глаза не видел начальника городской полиции, или, после стольких лет пребывания у власти, не знал фамилию председателя краевого суда.

Далее еще хлеще. Здесь прокурор уже вмешивает в дело ФСБ, которая, вроде как, знает о неких «высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел», которые «трудоустроены в подконтрольные семье Пушкарева И. С. коммерческие организации и целенаправленно вовлечены в оказание услуг обвиняемым по преодолению конфликта с законом». Кто эти люди? Куда и как они трудоустроены и во что конкретно вовлечены? Как они могут повлиять на ход дела? Не ответов. Одни подозрения.

И еще, логично спрашивает защита. Если Пушкаревы такие всемогущие и обросшие «полезными» связями, то почему же экс-мэр и его брат второй год сидят в СИЗО? Что за друзья у них такие никчемные? А все тут очень просто. Вернее, просто вопиюще.

На прошедшем 8 ноября заседании Верховного суда «данные из ФСБ» были показаны участникам процесса. Выяснилось, что эти данные не более чем частное мнение некоего сотрудника кредитно-финансовой разведки (!) Ткачева, которые не знает, но предполагает, что подследственные могут иметь такое влияние, опять же, не известно на кого. Ведь, никто не знает состава суда, который мог бы вести процесс, если бы он проходил во Владивостоке. Кстати, бумагу эту передали в прокурору также с нарушением законодательства, а кредитно-финансовая разведка, сотрудником которой числится Ткачев, не входит в перечень подразделений ФСБ, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью. Тем не менее, суду и этих предположений оказалось достаточно.

И, наконец, не менее сильно смутил, если не сказать сильнее, завершающий довод обвинения. Цитируем. «Пушкарев И.С. предпринимает активные попытки воспрепятствовать правосудию и повлиять на объективное рассмотрение уголовного дела в том числе с использованием подконтрольных его родственникам средств массовой информации» - сообщается в ходатайстве со ссылкой на данные ФСБ. То есть, наши правоохранители не могут ничего сделать с подследственными, которые, сидя в особо охраняемом спецблоке (!) легендарной Матросской тишины, оказывается, вертят как хотят возбужденным против них делом.

Вот только два года топтания дела на месте как раз говорят об обратном. Или кто-то думает, что подследственным нравится годами сидеть в СИЗО? У следствия полностью развязаны руки, вот только и в такой ситуации оно попросту не может найти каких-либо вменяемых улик против Пушкаревых и Лушникова. Отсюда у обвинения и возникают неожиданные свидетели, которые не хотят называть свои фамилии и даже показывать лица. Или частные предположения различных Ткачевых, которые, как ни крути, в любом нормальном суде будут попросту отправлены в урну. Или сквозящий ужас в ходатайстве Генпрокуратуры, которая уверена, что за Уралом нормального правосудия попросту быть не может. Интересно, а российским судьям не оскорбительно ли слышать такое в свой адрес?