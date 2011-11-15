Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Контейнер с цементом на шаморовской трассе могут поднять только краны саммита АТЭС
Как сообщили ИА «VladNews» в пресс-службе ГАИ Владивостока, по состоянию на 15.00 21 июля Шаморовская трасса остается блокирована лежащим поперек дороги цементовозом. Транспортный поток движется в обоих направлениях очень медленно – по обочине.
На данный момент с дороги убрана кабина автотранспорта. Контейнер с цементом по-прежнему лежит на дороге. - Собственник дорог - администрация Приморского края. Собственник цементовоза - частное лицо, - отметили в пресс-службе. - Водитель обязан заниматься уборкой последствий ДТП. Сейчас он договорился с цементокомпрессером из Уссурийска. Он разгрузит часть цемента из контейнера. Краны, способные поднять цементовоз, находятся в распоряжении компании "ТМК". Все они задействована на стройках саммита АТЭС. Сейчас ведутся переговоры с компанией. Они на стадии завершения. Как только будет принято решение, ГАИ перекроет трассу и контейнер уберут.
Однако имеется информация, что в последний момент хозяин цементовоза и уссурийские предприниматели не сошлись в цене вопроса. Бизнесмены затребовали за свои услуги 190 тысяч рублей. У владельца большегруза таких денег не оказалось.
Напомним, что ДТП у поселка Рыбачий произошло вечером 19 июля. Водитель цементовоза, при движении на подъем произвел сложные манипуляции с системой управления авто. В результате, машина покатилась вниз и опрокинулась набок. По некоторым данным, большегруз задел три автомобиля. Водителя большегруза и его пассажирку извлекли из кабины прибывшие на место аварии в 21.30 спасатели и передали пострадавших медикам «скорой помощи».
При этом государственные органы самоустранились от этой проблемы. Как сообщили РИА «Дейта» в ГАИ Владивостока, мэрии Владивостока, администрации Приморского края, управлении Госавтонадзора по Приморскому краю, управлении МЧС по ПК — проблема находится вне их компетенции…
Новости тематики
- На строительстве Приморского океанариума разворовали 1,1 млрд рублей
- Во Владивостоке начало суда над известным приморским бизнесменом отложено на неделю
- В Приморье возбуждено дело по факту "откатов" при строительстве океанариума
- Обвиняемый в хищениях при строительстве океанариума во Владивостоке пошел на сделку со следствием
- Чиновник, подозреваемый в хищениях на стройке Приморского океанариума, этапирован в Москву
- По слухам, чиновнику, ответственному за срыв сроков строительства приморского океанариума, грозит, как минимум, СИЗО
- При подготовке саммита АТЭС во Владивостоке украли всего 29 млн рублей
- Арестован экс-директор Дальневосточной дирекции Минрегиона Олег Букалов
- Во Владивостоке полицейский из отдела по борьбе с коррупцией осужден на 2,5 года за мошенничество
- Больница Владивостока, обслуживающая саммит, осталась без чистого белья
Новости раздела
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
- Во Владивостоке целый микрорайон уже много часов сидит без электричества
- Игорь Пушкарёв нашел в своем уголовном деле массу документов, не относящихся к делу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы