Контейнер с цементом на шаморовской трассе могут поднять только краны саммита АТЭС

Как сообщили ИА «VladNews» в пресс-службе ГАИ Владивостока, по состоянию на 15.00 21 июля Шаморовская трасса остается блокирована лежащим поперек дороги цементовозом. Транспортный поток движется в обоих направлениях очень медленно – по обочине.

На данный момент с дороги убрана кабина автотранспорта. Контейнер с цементом по-прежнему лежит на дороге. - Собственник дорог - администрация Приморского края. Собственник цементовоза - частное лицо, - отметили в пресс-службе. - Водитель обязан заниматься уборкой последствий ДТП. Сейчас он договорился с цементокомпрессером из Уссурийска. Он разгрузит часть цемента из контейнера. Краны, способные поднять цементовоз, находятся в распоряжении компании "ТМК". Все они задействована на стройках саммита АТЭС. Сейчас ведутся переговоры с компанией. Они на стадии завершения. Как только будет принято решение, ГАИ перекроет трассу и контейнер уберут.

Однако имеется информация, что в последний момент хозяин цементовоза и уссурийские предприниматели не сошлись в цене вопроса. Бизнесмены затребовали за свои услуги 190 тысяч рублей. У владельца большегруза таких денег не оказалось.

Напомним, что ДТП у поселка Рыбачий произошло вечером 19 июля. Водитель цементовоза, при движении на подъем произвел сложные манипуляции с системой управления авто. В результате, машина покатилась вниз и опрокинулась набок. По некоторым данным, большегруз задел три автомобиля. Водителя большегруза и его пассажирку извлекли из кабины прибывшие на место аварии в 21.30 спасатели и передали пострадавших медикам «скорой помощи».

При этом государственные органы самоустранились от этой проблемы. Как сообщили РИА «Дейта» в ГАИ Владивостока, мэрии Владивостока, администрации Приморского края, управлении Госавтонадзора по Приморскому краю, управлении МЧС по ПК — проблема находится вне их компетенции…