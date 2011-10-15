Во Владивостоке избит кандидат в депутаты от "Справедливой России"

В четверг вечером было совершено нападение на кандидата в депутаты ЗС ПК от «Справедливой России» по избирательному округу №1 Михаила Тобольцева. Двое неизвестных напали на него во дворе его дома по ул. Стрелковая, 50, около 21.40 и жестоко избили.

«Вчера вечером я подъехал к своему дому, припарковал на охраняемой парковке автомобиль и направился к дому, разговаривая по телефону, - рассказывается потерпевший эсер. - Пройдя буквально пять метров, я почувствовал сильный удар сзади в голову. Я упал на асфальт. После этого удары посыпались на меня один за одним — били в голову и лицо. Нападавших было двое. Единственное, что они мне сказали: «Не вздумай регистрироваться», после чего, ударив еще несколько раз, они скрылись.

Я уверен, это нападение связано именно с моей политической карьерой, - продолжает Михаил Тобольцев. - Во-первых, нападавшие ничего не украли, хотя у меня в руках был мобильный телефон. А во-вторых, их недвусмысленная угроза не оставляет сомнений, в чем истинная причина этого, с позволения сказать, «беспредела».

Константин Межонов, руководитель Регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, полностью поддерживает коллегу.

«В прошлую субботу у нас прошла Конференция, на которой были утверждены списки наших кандидатов в депутаты ЗС ПК. Список фамилий был опубликован на официальном сайте партии. Однако после этого на наших кандидатов сразу же стали оказывать давление — и психологическое, и физическое. Вопиющий пример тому — жестокое нападение на одного из наших потенциальных кандидатов, - говорит Межонов.

- Каков мотив и кто за этим стоит? Ответ очевиден! Посмотрите, Михаил Тобольцев — молодой, перспективный, амбициозный человек, у которого большой потенциал в политике. Конечно же, его оппоненты на выборах увидели в нем сильного конкурента и угрозу своему положению. Вот вам и причина!

Думаю, всем понятно, откуда ноги растут... явно не от оппозиционных политических сил, - продолжает лидер приморских эсеров. - Что ж, если наши оппоненты способны только такими дикими методами пытаться устоять на ногах, мне их жаль!».

В настоящий момент пострадавший находится в Тысячекоечной больнице, где ему поставили диагноз — сотрясение мозга. После медицинского освидетельствования, Михаил Тобольцев подал заявление в полицию. Интересно, что жестокое нападение на эсера было зафиксировано камерами наблюдения, установленными неподалеку. На видеозаписи отчетливо видно, как злоумышленники поджидали Тобольцева, как бежали к нему. И хотя пока что не удалось отчетливо рассмотреть лиц нападавших, справедливоросс полагает, что видеозапись окажет немалую помощь в расследовании этого преступления, и виновные будут найдены. Остается только надеяться, что политический фактор не окажет влияние на чистоту следствия...