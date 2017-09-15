В избиркоме Фрунзенского района Владивостока прошли обыски

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного против задержанного правоохранителями политтехнолога Антона Андреенко

В территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района прошли обыски, сообщают источники деловой газеты «Золотой Рог». Причиной визита силовиков в ТИК стали новые детали расследования уголовного дела по обвинению во взятке политтехнолога Андрея Андреенко, задержанного 9 сентября во Владивостоке.

Напомним, сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Нижнего Новгорода за день до единого дня голосования в одной из школ Владивостока.

По версии правоохранительных органов, он пытался подкупить председателя одной из участковых избирательных комиссий для для дальнейшей фальсификации итогов досрочного голосования по выборам депутатов Думы города Владивостока. На сегодняшний день Ленинский суд Владивостока отправил Антона Андреенко под арест в СИЗО № 1 Владивостока на два месяца.

По сведениям информированного источника, в ходе изучения компьютера, изъятого у господина Андреенко, там были обнаружены списки избирателей в виде фрагментов системы «ГАС Выборы» по Фрунзенскому району.

Именно эти факты заставили силовиков прийти с обыском в ТИК Фрунзенского района, который, как известно, возглавляет бывший директор департамента внутренней политики Приморского края Георгий Полищук.