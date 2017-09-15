Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В избиркоме Фрунзенского района Владивостока прошли обыски
Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного против задержанного правоохранителями политтехнолога Антона Андреенко
В территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района прошли обыски, сообщают источники деловой газеты «Золотой Рог». Причиной визита силовиков в ТИК стали новые детали расследования уголовного дела по обвинению во взятке политтехнолога Андрея Андреенко, задержанного 9 сентября во Владивостоке.
Напомним, сотрудники УФСБ по Приморскому краю задержали жителя Нижнего Новгорода за день до единого дня голосования в одной из школ Владивостока.
По версии правоохранительных органов, он пытался подкупить председателя одной из участковых избирательных комиссий для для дальнейшей фальсификации итогов досрочного голосования по выборам депутатов Думы города Владивостока. На сегодняшний день Ленинский суд Владивостока отправил Антона Андреенко под арест в СИЗО № 1 Владивостока на два месяца.
По сведениям информированного источника, в ходе изучения компьютера, изъятого у господина Андреенко, там были обнаружены списки избирателей в виде фрагментов системы «ГАС Выборы» по Фрунзенскому району.
Именно эти факты заставили силовиков прийти с обыском в ТИК Фрунзенского района, который, как известно, возглавляет бывший директор департамента внутренней политики Приморского края Георгий Полищук.
Новости тематики
Новости раздела
- В избиркоме Фрунзенского района Владивостока прошли обыски
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о незаконном обороте алкогольной продукции
- Во Владивостоке предприниматели не оформляют своих работников в штат
- Во Владивостоке задержан гражданин, которого подозревают в попытке подкупить членов участкового избиркома
- Во Владивостоке женщина напала на представителя власти
- Во Владивостоке в тюремной больнице произошел пожар, погибло 4 человека
- Во Владивостоке таксист "Максима" оказал сопротивление приставам
- В Приморье экс-таможенника за взятки приговорили к 5 годам лишения свободы
- Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
- В топку "дела Пушкарева" подкинули новые дрова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке Путин озвучил решение построить еще один мост
- Клиенты Сбербанка сообщают о массовом изменении статуса зарплатных карт
- Во Владивостоке построят небывало дешевое жилье
- Ученых Приморья очень заинтересовал один объект "Улицы Дальнего Востока"
- Во Владивостоке завершается ремонт цирка
- Жители Владивостока вместо выборов провели воскресенье на Русском
- Во Владивостоке задержан гражданин, которого подозревают в попытке подкупить членов участкового избиркома
- В избиркоме Фрунзенского района Владивостока прошли обыски
- Сын депутата Госдумы из Приморья признался в новых преступлениях
- Местоположение будущей ВКАД предлагается перенести в сторону Уссурийского залива