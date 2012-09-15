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Мошенница продала владивостокцам мифической мебели на миллионы

15 Сентября 2012, 03:29 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября, ZRPRESS. Женщина заключила договоры на изготовление кухонной мебели, потребовала от клиентов стопроцентную предоплату, а затем перестала отвечать на телефонные звонки. Для граждан начался томительный период ожидания.

В отдел экономической безопасности и противодействию коррупции городской полиции обратились граждане с сообщениями о мошенничестве. Оперативники провели ряд специальных мероприятий и установили, что во всех случаях приморцы пострадали от действий одного и того же человека – 40-летней жительницы Владивостока.

Женщина решила зарабатывать деньги, используя наивность и доверчивость граждан. В известном в краевом центре строительном торговом комплексе на улице Бородинской арендовала помещение, изготовила красочную рекламную продукцию, для солидности оборудовала офис компьютерной техникой. Под видом посредника махинаторша приготовилась предлагать будущим клиентам кухонные гарнитуры мебельной фабрики города Челябинска.

Приятная, располагающая к себе женщина быстро привлекла заказчиков. Чтобы вызвать доверие клиентов, показывала различные каталоги с образцами изделий, помогала подобрать мебель по вкусу и доходам. Сообщала, что договор – это обязательное условие сделки, устанавливала сроки изготовления и доставки мебели – 75 дней. Хорошо одетая женщина не вызывала никаких подозрений. Поэтому, когда она просила внести 100% предоплату, большинство клиентов не раздумывали и с легкостью отдавали деньги. В разных случаях сумма покупки составляла от 150 до 200 тысяч рублей.

Заказчики, выждав положенный срок, мебель не получали, начинали звонить по телефонам, которые оставляла предприимчивая гражданка. Злоумышленница сначала придумывала различные причины, которые мешают ей выполнить заказ, а потом переставала отвечать на звонки.

Среди обманутых заказчиков – пенсионеры, беременные женщины, молодожены, военнослужащие, менеджеры среднего звена и госслужащие. Большинство из них оформили банковский кредит, чтобы рассчитаться с мошенницей.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции городской полиции разыскали 15 потерпевших и подсчитали предварительный ущерб от действий злоумышленницы. Сумма составила более 3 миллионов рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество), сообщили «ЗР» в УМВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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