Во Владивостоке задержан рецидивист, угнавший бульдозер

Около восьми часов утра в полицию Владивостока обратился сотрудник одной из строительных фирм. Мужчина сообщил, что по окончанию трудового дня оставил бульдозер, на котором работает, у обочины дороги.

Утром, возвратившись на очередную смену, заявитель обнаружил пропажу технического средства. Вскоре участковые уполномоченные нашли бульдозер недалеко от места его угона.

На замке зажигания имелись следы повреждений. Спустя некоторое время стражи порядка вышли на след и задержали преступника. 40-летний подозреваемый, проживающий в пригороде Владивостока, пояснил, что угнал машину, чтобы использовать для личных целей: он попросту хотел уплотнить грунт возле своего дома. В ходе проверки, проведенной в отношении предприимчивого мужчины, было установлено, что за его плечами – богатое криминальное прошлое. Ранее он 5 раз был судим за кражу и преступления против личности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения техническим средством.

Желание приморца улучшить свой быт противозаконным способом может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет.