Во Владивостоке оштрафуют экономную автотранспортную компанию

Штраф в размере восьми тысяч рублей заплатит автотранспортная компания во Владивостоке, осуществляющая перевозки по маршруту №33. В управлении транспорта администрации города выяснили, что в период с 20 по 31 июля на маршруте вместо пяти положенных автобусов работало три. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Таким образом компания нарушили условия договора №1222, который был подписан ею с администрацией Владивостока 20 апреля этого года. Согласно договору, движение автобусов по маршруту городского общественного транспорта № 33 «Днепровская АЗС - Автовокзал» должны осуществлять пять единиц подвижного состава. Однако на деле автобусов было меньше. Такие данные предоставили в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», куда в автоматическом режиме поступают сведения со всех транспортных средств, работающих на городских линиях.

Для справки

В августе на дороги Владивостока ежедневно выходит около 600 автобусов, 9 троллейбусов и 10 трамваев. Автобусы работают на 91-м маршруте. Пожелания по работе общественного транспорта принимаются в электронном виде по адресу: transport@vlc.ru